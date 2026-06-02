Huyền thoại Kenny Dalglish mắc ung thư

Sir Kenny Dalglish xác nhận đang điều trị ung thư sau khi thông tin về tình trạng sức khỏe của ông được công khai trên mạng xã hội.

Sir Kenny Dalglish hiện chống chọi với ung thư.

"Như bài đăng vô tình trên mạng xã hội, tôi đang điều trị ung thư. Thành thật mà nói, tôi mong chuyện này được giữ riêng tư, nhưng khả năng sử dụng công nghệ của tôi không được tốt nên mọi thứ diễn ra ngoài ý muốn", Dalglish chia sẻ trên trang cá nhân.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y tế chăm sóc tận tình trong suốt quá trình điều trị, đồng thời mong người hâm mộ và truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của gia đình.

Ngay sau thông báo của Dalglish, Liverpool phát đi thông điệp động viên đầy xúc động. "Chúng tôi luôn ở bên Sir Kenny. Tình yêu, sự ủng hộ và những lời chúc tốt đẹp từ toàn thể Liverpool sẽ luôn dành cho ông và gia đình", CLB chủ sân Anfield nhấn mạnh.

Nhiều ngôi sao bóng đá hiện tại và cựu cầu thủ Liverpool cũng nhanh chóng bày tỏ sự ủng hộ. Florian Wirtz gửi biểu tượng cầu nguyện cùng trái tim, trong khi Georginio Wijnaldum cũng để lại lời nhắn động viên.

Kenny Dalglish được xem là một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh và Scotland. Trưởng thành từ lò đào tạo Celtic, ông giành nhiều danh hiệu quốc nội trước khi chuyển tới Liverpool năm 1977 với mức phí kỷ lục bóng đá Anh thời điểm đó.

Tại Anfield, Dalglish nhanh chóng trở thành huyền thoại. Ông ghi 31 bàn ngay trong mùa giải đầu tiên, góp công lớn giúp Liverpool vô địch châu Âu với bàn thắng quyết định trong trận chung kết gặp Club Brugge tại Wembley.

Trong màu áo Liverpool, Dalglish giành 3 Cúp C1 châu Âu, 6 chức vô địch quốc gia Anh cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác, trước khi tiếp tục ghi dấu ấn trên cương vị huấn luyện viên. Ở đó, Dalglish dẫn dắt Liverpool tới 3 chức vô địch quốc gia, 2 FA Cup và nhiều danh hiệu lớn khác.