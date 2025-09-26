Hương Giang lên tiếng khi những tranh cãi xung quanh việc cô tham gia Miss Universe 2025 liên tục xuất hiện. Cô nhấn mạnh đây là cơ hội để lan tỏa thông điệp bình đẳng.

Chiều 25/9, Hương Giang chính thức lên tiếng trước những tranh cãi xoay quanh việc cô tham gia Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ). Người đẹp cho biết trước khi đồng ý lời mời từ Chủ tịch Miss Universe Vietnam - ông Valentine Trần, bản thân cô đã suy nghĩ rất nhiều.

"Từ ngày Miss Universe đồng ý mở rộng tiêu chí, chấp nhận phụ nữ chuyển giới, phụ nữ có con và phụ nữ đã kết hôn tham gia cuộc thi, Giang tin họ không nghĩ rằng các quốc gia trên thế giới thiếu những phụ nữ độc thân xinh đẹp, để cần tới những người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt hơn đại diện tham gia, mà đó là cánh cửa của bình đẳng và hy vọng, điều mà không có bất kỳ cuộc thi nhan sắc lớn nào trên thế giới lựa chọn để làm ngoài Miss Universe", Hương Giang viết.

Hương Giang nhanh chóng lên tiếng trước tranh luận. Ảnh: @huonggiang.

Cô nhấn mạnh rằng khi Miss Universe mở ra cơ hội, tức là họ đang chờ những người phụ nữ phù hợp bước qua cánh cửa đặc biệt này để truyền tải thông điệp tích cực.

Cuối bài viết, người đẹp khẳng định: “Thay vì hỏi ‘Tại sao lại là Hương Giang?’, tôi chọn hỏi ‘Tại sao không thể là Hương Giang?’. Nếu Hương Giang có thể, thì bất kỳ ai có xuất phát điểm như tôi cũng có thể. Đây không phải câu chuyện về giới tính, mà là câu chuyện về con người, về niềm tin và sự nỗ lực để thay đổi cuộc đời".

Tối 24/9, Miss Universe Vietnam bất ngờ công bố Hoa hậu chuyển giới Hương Giang sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 ở Thái Lan. Ban tổ chức cho biết Hương Giang có hành trình nổi bật khi hoạt động ở nhiều vai trò, đồng thời từng là nhà sản xuất Miss Universe Vietnam 2024. Đáng chú ý, đơn vị này chọn “hand-pick” thay vì tổ chức thi như lệ thường, và cũng là một trong những quốc gia công bố muộn nhất tại châu Á.

Thông tin nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Song song, quyết định chọn Hương Giang cũng tạo ra tranh luận. Nhiều ý kiến thắc mắc vì sao Á hậu 1 Quỳnh Anh - được đánh giá cao về nhan sắc, ngoại ngữ và kỹ năng - lại không được trao cơ hội. Việc Hương Giang từng giữ vai trò giám khảo và nhà sản xuất mùa trước nhưng nay trở thành thí sinh cũng khiến dư luận bất ngờ.

Theo quy định mới của Miss Universe, thí sinh không bị giới hạn bởi tuổi tác, tình trạng hôn nhân hay giới tính. Vì vậy, Hương Giang đủ điều kiện tham gia, nối tiếp nhiều thí sinh chuyển giới từng dự thi trước đây. Với lợi thế hoạt ngôn và sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, cô được xem là nhân tố đáng chú ý. Tuy nhiên, kết quả vẫn khó đoán trong bối cảnh Miss Universe những năm gần đây liên tục gây tranh cãi.