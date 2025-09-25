Trấn Thành lại chiếm sóng

Trấn Thành tiếp tục được công bố là MC của "A.I là ai?" - game show với chủ đề về trí tuệ nhân tạo. Đây đã là chương trình truyền hình thứ tư anh cầm trịch trong năm nay.

Mới đây, Trấn Thành tiếp tục được công bố sẽ là MC của A.I là ai? - game show với chủ đề về trí tuệ nhân tạo. Đây đã là chương trình truyền hình thứ 4 trong năm nay được nam nghệ sĩ cầm trịch. Trước đó, Trấn Thành là host của Em xinh "say hi", Anh trai "say hi", Running Man Vietnam (Chạy đi chờ chi mùa 3).

Những năm qua, Trấn Thành cũng là cái tên chiếm sóng mạnh mẽ ở thị trường game show Việt. So với nhiều đồng nghiệp, rõ ràng khó ai bì kịp nam MC ở mức độ phủ sóng và thành tích trong mảng truyền hình thực tế. Song điều này cũng đặt ra câu hỏi tính đa dạng trong các chương trình giải trí hiện nay.

Trấn Thành cầm trịch game show về A.I. Ảnh: NSX.

A.I là ai? dự kiến lên sóng từ ngày 24/10. Đây là một trong những chương trình hiếm hoi trên truyền hình Việt lấy trí tuệ nhân tạo làm chủ đề trung tâm, trong bối cảnh công nghệ này đang dần hiện diện ở nhiều lĩnh vực giải trí toàn cầu.

Teaser của chương trình hé lộ loạt từ khóa như “thao túng”, “thu thập thông tin”, “song trùng”, “thay thế”, cùng lời cảnh báo “Nó đang đến”. Những chi tiết này gợi mở nội dung xoay quanh ranh giới thật - ảo, bản gốc - bản sao, hứa hẹn mang lại nhiều tình tiết bất ngờ. Yếu tố “song trùng” đặc biệt gây chú ý khi đặt vấn đề về sự tồn tại của những “phiên bản khác” trong cùng một không gian.

A.I là ai? ra mắt vào thời điểm cuối năm - giai đoạn khán giả liên tục được giới thiệu nhiều chương trình và sự kiện giải trí. Sự xuất hiện của format này vì thế thu hút sự quan tâm, không chỉ bởi chủ đề A.I đang được chú ý, mà còn bởi cách các nhà sản xuất sẽ kết hợp công nghệ với yếu tố giải trí để tạo nên trải nghiệm mới cho khán giả truyền hình.