Tuấn Hưng dừng show

Chiều 25/9, BTC thông báo hủy show của Tuấn Hưng tại Hà Nội vì bão số 9. Nam ca sĩ cũng bày tò tiếc nuối khi không thể hoàn thành đêm diễn như dự định.

Chiều 25/9, BTC một chương trình âm nhạc ở Hà Nội thông báo show diễn của Tuấn Hưng sẽ không diễn ra vào tối 26/9 như dự kiến ban đầu. Nguyên nhân được đưa ra là để đảm bảo an toàn trước ảnh hưởng của cơn bão số 9.

BTC cũng đưa ra phương án đền bù cho khán giả bao gồm bảo lưu, chuyển đổi sang show diễn khác hoặc hoàn trả toàn bộ số tiền đã đặt chỗ.

Ngay sau đó, ca sĩ Tuấn Hưng cũng bày tỏ sự tiếc nuối, cho biết ban đầu anh dự định dùng toàn bộ số tiền cát-xê để gửi vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhưng đã không thể thực hiện được.

"Bão lại kéo về khiến mọi thứ chưa kịp phục hồi thì lại đón thêm nhưng lo lắng chồng chất. Thương nhất là bà con vùng lũ cứ oằn người chống bão. Đúng ra toàn bộ số tiền minh hát ở lần này sẽ mang gửi vào quỹ MTTQ nhưng đến phút chót thì BTC thông báo dừng vi lo mưa gió nguy hiểm. Thế là bao nhiêu mong chờ của đêm diễn cũng tan biến", Tuấn Hưng viết.

Tuấn Hưng tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: @tuanhung.

Vào tháng 8, Tuấn Hưng cũng từng góp mặt trong một đêm nhạc để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ dù vừa phẫu thuật. Trước đó, nam ca sĩ trải qua ca phẫu thuật dây thanh quản. Sau đó, Tuấn Hưng cho biết mất khoảng một tháng để phục hồi và nói sẽ dừng mọi lịch trình công việc.

Giữa tháng 7, Tuấn Hưng quyết định cạo trọc đầu với mong muốn mẹ anh có sức khỏe tốt hơn sau thời gian lâm bạo bệnh.

"Tôi không xuống tóc để thành người khác. Chỉ là muốn trở về gần hơn với chính mình và để bản thân đang cố gắng tu tập, cầu xin sức khỏe cho mẹ. Ai hiểu thì thương. Ai chưa hiểu, tôi cũng thương. Vì họ khác mình nên không có những suy nghĩ giống mình hiện tại. Nên tôi không cần phản bác. Chỉ cần tiếp tục tĩnh và buông những điều không đáng giữ. Thong dong, tự tại đến từ bên trong", anh cho biết.