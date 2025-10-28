Hứa Thiệu Hùng qua đời rạng sáng 28/10 tại Hong Kong, hưởng thọ 76 tuổi. Gia đình cho biết ông mất do suy đa tạng sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Theo Stheadline, nam diễn viên Hứa Thiệu Hùng đã qua đời rạng sáng 28/10 tại Bệnh viện Dưỡng Hòa (Happy Valley), hưởng thọ 76 tuổi. Gia đình xác nhận ông mất do suy đa tạng sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Trước đó, ngày 27/10, Hứa Thiệu Hùng được đưa vào phòng hồi sức tích cực trong tình trạng nguy kịch. Nữ diễn viên Xa Thi Mạn - con gái đỡ đầu của Hứa Thiệu Hùng - khi hay tin đã bật khóc trong buổi phỏng vấn tại Macau và hủy toàn bộ lịch trình để trở về Hong Kong gặp ông lần cuối.

Người thân và nhiều nghệ sĩ thân thiết với ông như Lê Trí San, Miêu Kiều Vỹ, Dật Tiên, nhà sản xuất Văn Vĩ Hồng và Lâm Chí Hoa đã tới bệnh viện thăm ông.

Thời gian gần đây, Hứa Thiệu Hùng về Hong Kong cùng gia đình. Ông và con gái 28 tuổi thường xuyên quay các video ghi lại cuộc sống thường nhật, sau đó đăng tải lên YouTube cùng một số nền tảng mạng. Người thân đang giữ kín mọi thông tin bệnh tình của ông.

Hứa Thiệu Hùng là cái tên quen thuộc của TVB. Ảnh: Stheadline.

Hứa Thiệu Hùng sinh năm 1948 tại Hong Kong, từng làm việc trong ngân hàng trước khi theo đuổi nghệ thuật. Năm 1972, ông tốt nghiệp khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của TVB. Sau một thời gian ngắn làm việc tại đài RTV, ông quay lại TVB và gắn bó hơn nửa thế kỷ, trở thành một trong những diễn viên phụ được yêu mến nhất.

Nhờ lối diễn tự nhiên, duyên dáng và gần gũi, ông được mệnh danh là “Vua diễn viên phụ của Hong Kong”, thường đảm nhận các vai người cha, cảnh sát hoặc những nhân vật hài hước, đời thường. Hứa Thiệu Hùng đã góp mặt trong cả trăm dự án phim, nổi bật có Sứ đồ hành giả, Macau Phong vân, Huyết chiến…

Bạn bè trong giới gọi ông là Hùng Benz, chữ Benz viết tắt của Mercedes-Benz. Hứa Thiệu Hùng là nghệ sĩ đầu tiên thuộc biên chế ATV lái xe Mercedes đi làm từ những năm 1970. Gia đình của ông thuộc hàng đệ nhất danh gia vọng tộc ở Trung Quốc.

Sau khi nghỉ hưu năm 2018, ông cùng gia đình sang Singapore sinh sống nhưng vẫn tiếp tục đóng phim và xuất hiện trong các chương trình truyền hình, YouTube.