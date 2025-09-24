Hứa Quang Hán gây phấn khích

Nam diễn viên Hứa Quang Hán, Lễ Lâm chiếm "spotlight" khi xuất hiện trong sự kiện họp báo phim Năm của anh, ngày của em (tựa tiếng Anh: Measure in Love) diễn ra ở một cụm rạp tại TP.HCM. Bộ đôi diện trang phục đồng điệu.

Cả rạp phim bùng nổ khi Hứa Quang Hán xuất hiện. Anh gửi lời chào tới khán giả bằng tiếng Việt. "Tôi yêu các bạn", nam diễn viên sinh năm 1990 mở đầu. Sau đó, Hứa Quang Hán cho biết đây là lần đầu tiên tới TP.HCM và bất ngờ khi đón nhận tình cảm từ người hâm mộ từ sân bay cho tới địa điểm diễn ra chương trình.

Visual của mỹ nam khiến fan phấn khích. Loạt biểu cảm của Hứa Quang Hán tại sự kiện sau đó cũng viral trên các nền tảng mạng xã hội.

Chia sẻ về vai diễn của mình trong phim điện ảnh, nam diễn viên cho biết sự tương đồng giữa anh và nhân vật là sự chân thành. "Sau khi nhà sản xuất đưa kịch bản, tôi thấy mình đồng cảm với nhân vật", anh nói. Tác phẩm do Hứa Quang Hán đóng chính mới đây ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30, sau đó trình chiếu ở nhiều quốc gia Đông Nam Á. Phim thuộc thể loại tình cảm, thần thoại, xoay quanh mối tình giữa hai con người bị ràng buộc bởi định mệnh.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Sau khi đến đây, tôi đã đi ăn phở, uống cà phê và làm nail", anh cho biết.

Nam diễn viên lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên người hâm mộ và cả ê-kíp. Hứa Quang Hán là một trong những gương mặt trẻ tài năng của làng giải trí Đài Loan hiện nay. Ban đầu, anh làm người mẫu. Năm 2013 đánh dấu bước ngoặt khi anh góp mặt trong bộ phim truyền hình Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, dù vai diễn lúc đó chỉ là phụ. Những năm sau đó là đỉnh cao sự nghiệp của Hứa Quang Hán với vai nam chính trong Muốn gặp anh (Someday or One Day).

Hứa Quang Hán có lượng fan đông đảo khắp châu Á. Khi đến Việt Nam, anh được cộng đồng fan chào đón nồng nhiệt. Hồng Hạnh gây chú ý khi diện váy cưới gợi cảm, trên tay là hoa cưới. Cô cho biết có mặt từ sớm tại địa điểm diễn ra sự kiện để chào đón Hứa Quang Hán. Trong rạp, Hồng Hạnh bày tỏ sự phấn khích khi "chồng quốc dân" xuất hiện. Cô và hàng nghìn fan reo hò, gọi tên anh trong suốt chương trình.

