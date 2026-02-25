HSBC báo lãi vượt dự báo

Ngân hàng lớn nhất châu Âu vừa công bố báo cáo lợi nhuận năm 2025 vượt kỳ vọng, khép lại một năm đáng chú ý khi giá trị vốn hóa thị trường lần đầu tiên vượt mốc 270 tỷ USD.

Là ngân hàng có trụ sở tại London với trọng tâm hoạt động tại châu Á, HSBC mới đây thông báo lợi nhuận trước thuế trong năm qua cao hơn mức dự báo. Ảnh: Bloomberg.

HSBC Holdings Plc cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2025 của ngân hàng này đạt 29,9 tỷ USD , cao hơn mức dự báo 28,9 tỷ USD do các nhà phân tích từng tổng hợp. Động lực chính đến từ kết quả tích cực của mảng quản lý tài sản, góp phần cải thiện đáng kể lợi nhuận chung, theo Bloomberg.

Tổng giám đốc Georges Elhedery nhận định năm 2025 là giai đoạn ngân hàng hành động quyết đoán và triển khai nhanh chóng các kế hoạch chiến lược, điều được phản ánh qua kết quả kinh doanh khả quan. Theo ông, cả 4 mảng hoạt động đều ghi nhận hiệu suất tốt và ngân hàng đang duy trì đà tăng trưởng tích cực.

HSBC đồng thời cho biết sẽ nâng mục tiêu tài chính, đặt kỳ vọng đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn hữu hình (RoTE) từ 17% trở lên, không bao gồm các khoản mục đặc biệt, trong giai đoạn 2026-2028.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2024, ông Elhedery đã triển khai chương trình tái cấu trúc sâu rộng, bao gồm cắt giảm hàng nghìn nhân sự, bán bớt một số mảng kinh doanh, đồng thời sáp nhập và đóng cửa các đơn vị khác. Ông cũng tiếp tục theo đuổi chiến lược tập trung vào châu Á bằng việc tư nhân hóa Hang Seng Bank Ltd. tại Hong Kong (Trung Quốc) - công ty con từng gặp nhiều khó khăn - như một bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế tại trung tâm tài chính này.

Những động thái trên nhận được sự ủng hộ từ nhà đầu tư. Cổ phiếu HSBC qua đó đã tăng gần 90% kể từ khi ông Elhedery nắm quyền điều hành, chạm mức cao kỷ lục vào đầu tháng này. Tháng 12/2025 vừa qua, vốn hóa thị trường của ngân hàng vượt 200 tỷ bảng Anh (tương đương 270 tỷ USD ), đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với tổ chức tài chính này kể từ khi được thành lập năm 1865.

Trước đó, Giám đốc khối ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư Michael Roberts còn cho biết HSBC đang hướng tới mục tiêu vốn hóa vượt 300 tỷ bảng (khoảng 381 tỷ USD ).

Song song với công tác tái cấu trúc, ông Elhedery cũng thúc đẩy thay đổi văn hóa trong đội ngũ với hơn 200.000 nhân viên trên toàn cầu, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng. Ngân hàng đang chuẩn bị áp dụng mô hình trả thưởng theo "phong cách Phố Wall", theo đó nhân sự có thành tích cao sẽ được hưởng tỷ lệ thưởng lớn hơn, còn những trường hợp kém hiệu quả sẽ được khuyến khích tìm cơ hội bên ngoài.

Đáng chú ý, HSBC đến nay tương đối ít chịu tác động từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù họ là ngân hàng vận hành hoạt động tài trợ thương mại lớn nhất thế giới, hỗ trợ khoảng 850 tỷ USD giao dịch thương mại trong năm 2023.