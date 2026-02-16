Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hotgirl Thái Lan lưu luyến Việt Nam

  • Thứ hai, 16/2/2026 07:15 (GMT+7)
Rời Việt Nam sau chuyến thăm ngắn ngày, Pinto Hathairat bày tỏ sự xúc động trước tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ và hẹn sớm trở lại.

Pinto Hathairat dành nhiều lời khen cho Việt Nam.

Trở về Thái Lan, người đẹp 25 tuổi chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi về nước nhưng trái tim vẫn ở Đà Nẵng. Tôi thật sự xúc động khi nhiều người nhận ra và chào đón mình nồng nhiệt. Sự tử tế của các bạn có ý nghĩa rất lớn. Hẹn sớm gặp lại Việt Nam, điểm đến tiếp theo sẽ là Hà Nội".

Cô cũng cho biết sẽ thực hiện một video chỉn chu để giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam tới người hâm mộ ở Thái Lan, Myanmar và bạn bè quốc tế.

Trong thời gian ở Đà Nẵng, Pinto ghi lại hình ảnh phố xá nhộn nhịp, check-in tại nhiều địa điểm nổi tiếng và đặc biệt hào hứng thưởng thức ẩm thực địa phương. Phở là trải nghiệm khiến cô thích thú nhất.

Pinto tới Việt Nam hôm 12/2 và nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ Việt Nam. Cô hiện sở hữu hàng triệu lượt theo dõi và từng gây chú ý với video cổ vũ tuyển Thái Lan ở chung kết SEA Games 33. Từ đó, cái tên Pinto được đông đảo người hâm mộ Việt Nam biết đến.

Thời gian qua, cô thường xuyên tương tác với fan Việt, thậm chí công khai bày tỏ sự mến mộ với thủ môn Trần Trung Kiên. Tại VCK U23 châu Á, Pinto chuyển sang ủng hộ U23 Việt Nam sau khi đội nhà dừng bước.

Sở hữu ngoại hình ưa nhìn và phong thái cổ vũ văn minh, Pinto đang xây dựng hình ảnh tích cực trên mạng xã hội.

