SEA Games 33 lẽ ra phải là sân khấu của vinh quang. Nhưng với Esports Thái Lan, kỳ đại hội ấy lại gắn với một ký ức khó quên.

Tuyển thủ Esports Thái Lan bị bắt vì gian lận tại SEA Games 33.

Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ nữ tuyển thủ Esports quốc gia Naphat Warasin (TokyoGurl) cùng một nam thanh niên tên Chaiyo liên quan đến hành vi gian lận tại SEA Games 33. Vụ việc khiến đội tuyển Thái Lan buộc phải rút khỏi giải đấu, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín quốc gia.

Ngày 13/2, Cục Điều tra Trung ương (CIB) xác nhận mở chiến dịch “Ghost Buster” để điều tra và truy bắt các cá nhân liên quan. Trước đó, ngày 4/2, lực lượng thuộc Cục Trấn áp tội phạm khám xét 3 địa điểm tại Nonthaburi và Nakhon Phanom theo lệnh của Thiếu tướng Montri Thetsakhan.

Hai nghi phạm bị cáo buộc “truy cập trái phép vào hệ thống máy tính có biện pháp bảo mật đặc biệt”, theo Luật Tội phạm máy tính của Thái Lan.

Sự việc bắt nguồn từ trận bán kết nội dung đồng đội nữ RoV giữa Thái Lan và Việt Nam ngày 15/12/2025. Trọng tài phát hiện Naphat liên tục chuyển đổi màn hình điện thoại trong khi thi đấu. Kiểm tra sau đó cho thấy cô đang sử dụng ứng dụng Discord để liên lạc với Chaiyo.

Kết quả điều tra xác định hai người lên kế hoạch gửi thông tin đăng nhập hệ thống thi đấu cho Chaiyo đăng nhập và chơi thay, hình thức gian lận được gọi là “ghosting”. Tuy nhiên, kế hoạch không thành do trục trặc kỹ thuật, buộc Naphat phải tiếp tục thi đấu và từ đó bị phát hiện.

Hệ quả đến ngay lập tức. Hiệp hội Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) tuyên bố rút khỏi toàn bộ giải đấu. Đội tuyển quốc gia bị tước quyền thi đấu, hình ảnh Esports Thái Lan chịu ảnh hưởng nặng nề.

Cả hai nghi phạm ban đầu thừa nhận hành vi. Hồ sơ vụ án được chuyển lên công tố viên và đã được đưa ra Tòa án quận Pathumwan ngày 6/2.

CIB nhấn mạnh rằng việc truy cập trái phép vào hệ thống máy chủ thi đấu không chỉ vi phạm điều lệ thể thao mà còn là hành vi phạm tội hình sự, có thể đối mặt án tù, tiền phạt và án tích lâu dài. Cơ quan này cũng gửi thông điệp cứng rắn tới các đại diện đội tuyển quốc gia: không được đánh đổi danh tiếng đất nước vì lợi ích cá nhân.