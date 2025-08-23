Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Honda Việt Nam bác tin xây nhà máy sản xuất xe hydro ở Trà Vinh

  • Thứ bảy, 23/8/2025 18:05 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Honda Việt Nam cho biết các tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội về việc hãng xây nhà máy sản xuất xe hydro ở Trà Vinh là tin giả.

Gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Honda toàn cầu có kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe chạy bằng khí hydro tại tỉnh Trà Vinh, nhằm cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu xe điện như VinFast, Yadea và Dat Bike. Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao dư luận, được nhiều người chia sẻ rộng rãi.

Tuy nhiên, Honda Việt Nam đã chính thức lên tiếng khẳng định các thông tin này là giả. Doanh nghiệp nhấn mạnh rằng hiện tại, Honda toàn cầu không có bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến việc xây dựng nhà máy xe hydro tại Việt Nam.

tin gia, thong tin, xac thuc anh 1

Honda bác tin giả đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Honda Việt Nam đang vận hành 3 nhà máy xe máy và 1 nhà máy ôtô với công suất lần lượt 2,75 triệu xe máy và 35.000 ôtô mỗi năm.

Doanh nghiệp cũng vừa xuất xưởng chiếc xe máy thứ 40 triệu tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng sau gần ba thập kỷ hoạt động.

Báo cáo kinh doanh của Honda Việt Nam cho giai đoạn từ tháng 4/2024 đến hết tháng 3/2025 cho thấy doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng ở cả hai mảng xe máy và ôtô.

Cụ thể, mảng xe máy đạt gần 2,3 triệu xe bán ra, tăng 10% so với cùng kỳ và chiếm 83% thị phần toàn Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, tăng 1,6 điểm phần trăm so với năm trước. Ở mảng ôtô, doanh số đạt gần 30.000 xe, tăng 10,5%.

Trong năm qua, hãng cho ra mắt hai mẫu xe máy điện đầu tiên gồm ICON e: và CUV e:, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình điện hóa tại thị trường Việt Nam.

Diệu Thanh

