Honda muốn làm HLV Nhật Bản sau World Cup 2026

Sau thất bại trước Brazil và làn sóng tranh luận về tương lai HLV Hajime Moriyasu, Keisuke Honda bày tỏ mong muốn mạnh mẽ được dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản trong tương lai gần.

Keisuke Honda công khai khao khát dẫn đội tuyển Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 30/6, sau khi đội tuyển Nhật Bản để thua Brazil 1-2 và dừng bước tại vòng 1/16 World Cup 2026, tương lai băng ghế huấn luyện của "Samurai xanh" trở thành chủ đề nóng.

Trong bối cảnh đó, cựu tuyển thủ Keisuke Honda công khai bày tỏ tham vọng trở lại đội tuyển quốc gia trên cương vị huấn luyện viên. Phát biểu sau trận đấu trong chương trình truyền hình của NHK, Honda không giấu khát vọng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản trong tương lai.

“Tôi vẫn rất khao khát được đứng trên sân với tư cách huấn luyện viên. Tôi nhận thức rằng vẫn còn những việc tôi cần làm và cần phải tiến thêm một bước nữa. Nhưng tôi tự tin rằng mình có thể làm được”, Honda chia sẻ.

Những phát biểu này ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn, trong bối cảnh Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đang cân nhắc tương lai của HLV Hajime Moriyasu. Dù HLV Moriyasu giúp đội tuyển vượt qua vòng bảng ở hai kỳ World Cup liên tiếp và nhận được sự tin tưởng từ các cầu thủ, áp lực thay đổi vẫn xuất hiện sau thất bại trước Brazil.

Theo nhiều nguồn tin, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản đang xem xét nhiều phương án cho giai đoạn mới hướng tới World Cup 2030, trong đó bao gồm cả việc giữ lại HLV Moriyasu, bổ nhiệm các HLV nội giàu kinh nghiệm như Go Oiwa hay Kenta Hasegawa, và cả các lựa chọn từ nước ngoài.

Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất hiện tại lại đến từ Honda, người không chỉ nói về tham vọng mà còn thể hiện rõ quyết tâm theo đuổi con đường huấn luyện đỉnh cao. Dù vẫn còn rào cản về bằng cấp huấn luyện, cựu tiền vệ AC Milan cho thấy anh chưa từng rời xa giấc mơ dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Trong bối cảnh bóng đá Nhật Bản bước vào giai đoạn chuyển giao, tuyên bố của Honda được xem như một tín hiệu đáng chú ý, mở ra thêm một lựa chọn đầy cá tính cho tương lai của tuyển Nhật Bản.

Brazil ấn định chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản Rạng sáng 30/6, Gabriel Martinelli chớp thời cơ ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil trước Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.