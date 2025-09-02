Hơn 30 ca sĩ tham gia MV 'Vinh quang, ơi Việt Nam'

Nhiều nghệ sĩ như Huyền Trang, Viết Danh, NSƯT Tố Nga, NSƯT Cẩm Tú, NSƯT Đinh Thành Lê, Lê Xuân Hảo... góp giọng trong ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước.

Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), nhiều nghệ sĩ Việt ra mắt sản phẩm âm nhạc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, thể hiện niềm tự hào dân tộc. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí ra mắt ca khúc Vinh quang, ơi Việt Nam, dày công thực hiện MV với sự góp mặt của hơn 30 ca sĩ và hàng nghìn diễn viên quần chúng.

Ca khúc có giai điệu hào hùng, sôi nổi, ca từ mộc mạc, lời ngắn gọn dễ thuộc, khích lệ và lan tỏa tinh thần hứng khởi. Bài hát khắc họa hình ảnh một đất nước Việt Nam đoàn kết, kiên cường làm nên niềm tự hào hôm nay. Thông điệp cốt lõi của ca khúc là tinh thần dân tộc, khát vọng vươn lên và sự vinh quang của Tổ quốc trong mỗi người dân Việt Nam.

Tác giả Nguyễn Anh Trí chia sẻ: “Tôi đã ấp ủ ý tưởng về đề tài này từ rất lâu, luôn mong viết một ca khúc thật sự ca ngợi đất nước, Tổ quốc mình. Trong suốt 2-3 năm, tôi đã nhiều lần viết, thậm chí hoàn thành vài bản, nhưng vẫn không thấy hài lòng vì có thể là dài quá, dàn trải quá; hoặc là vì giai điệu chưa đủ thôi thúc, tự hào. Cho đến một ngày, khi tôi đang lấy một cuốn sách trên giá, giai điệu ca khúc Vinh quang, ơi Việt Nam bỗng nhiên vang lên trong đầu. Tôi lẩm nhẩm những câu đầu tiên và thấy vô cùng thích thú. Ngay lập tức, tôi ngồi xuống sáng tác, chưa đầy 30 phút bài hát đã hoàn thành".

Hơn 30 ca sĩ xuất hiện trong MV.

Tác giả cũng cho biết mặc dù việc sáng tác rất nhanh, nhưng quá trình hoàn thiện ca khúc lại kéo dài. Chỉ riêng việc chọn từ “ôi” hay “ơi” trong câu điệp khúc Tự hào Tổ quốc ta - Vinh quang ơi Việt Nam đã khiến ông cân nhắc rất nhiều. Cuối cùng, ông đã quyết định chọn từ “ơi” để vừa nhấn mạnh niềm tự hào, vừa là lời kêu gọi, thôi thúc tinh thần của người nghe.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - chia sẻ: "Phần ấn tượng ca khúc là câu điệp khúc: Tự hào Tổ quốc ta - Vinh quang ơi Việt Nam, câu mà chúng ta nghe xong là có thể hát được ngay, đó là thành công đầu tiên.

Thành công thứ hai của ca khúc là chủ đề chính được tác giả chọn đặt ở ngay đầu bài là chữ “đoàn kết”, tạo không khí cho bài hát ngắn gọn đầy đủ súc tích. Nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí đã dành nhiều tâm huyết, ấp ủ, chắt lọc để có ca khúc trong lĩnh vực âm nhạc - bên cạnh những đóng góp lớn ở lĩnh vực y tế".

MV được ghi hình tại nhiều địa điểm trải dài từ Bắc vào Nam như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm huấn luyện Vùng 3 Hải quân, Học viện ANQGVN, Bến Nhà Rồng, Nhạc viện TP.HCM, Trường THPT Văn Lang, cầu Hiền Lương, Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 (Quảng Trị), Cột cờ Lũng Cú (Tuyên Quang)…

Hơn 30 ca sĩ, trong đó có Huyền Trang (Sao Mai), Viết Danh, NSƯT Tố Nga, NSƯT Lương Huy, NSƯT Cẩm Tú, NSƯT Đinh Thành Lê, Lê Xuân Hảo, Minh Tuấn, Diệu Thúy, An Nhi, Nguyễn Minh Ngọc, Mạnh Tuấn, Trung Nhật… góp giọng trong ca khúc.

MV có số lượng diễn viên quần chúng đông đảo.

Theo tiết lộ của đạo diễn Dương Lan Hương, mặc dù thực hiện MV này rất áp lực do số lượng diễn viên được điều động tham gia đông đảo, nhiều đại cảnh nhưng may mắn thời tiết những ngày quay luôn đẹp, dù là trong tháng mưa bão. Đến ngày cuối cùng quay tại Bảo tàng lịch sử quân sự thì mới gặp trời mưa lớn, nhưng đúng vừa lúc quay xong đại cảnh ở ngoài trời.

Điều đạo diễn muốn nhấn mạnh ở MV này là hình ảnh không chỉ ghi lại những bối cảnh đẹp của đất nước mà còn mang ý nghĩa tri ân công lao của thế hệ đi trước như cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9... để nhắc nhở rằng thành công hôm nay đã được đánh đổi bởi sự hy sinh của bao thế hệ.