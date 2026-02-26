Chính phủ Mỹ bị hơn 1.400 doanh nghiệp kiện

Hàng loạt tập đoàn lớn vừa nộp đơn kiện yêu cầu chính phủ Mỹ hoàn trả các khoản thuế quan đã đóng theo các biện pháp thương mại khẩn cấp do Tổng thống Donald Trump áp đặt.

Danh sách doanh nghiệp tham gia kiện chính phủ Mỹ đòi hoàn thuế được dự báo ngày càng dài. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn mỹ phẩm Pháp L’Oréal, nhà sản xuất máy hút bụi Dyson và hãng kính áp tròng Bausch + Lomb mới đây đã đệ đơn kiện nhằm yêu cầu chính phủ Mỹ hoàn trả các khoản thuế quan đã đóng theo các biện pháp thương mại khẩn cấp do Tổng thống Donald Trump áp đặt, Reuters cho biết.

Các vụ kiện mới nhất này đã bổ sung vào danh sách ngày càng dài các công ty tham gia kiện tụng đối với chính sách thuế quan trước đây của ông Trump. Trước đó, tập đoàn vận tải toàn cầu FedEx và hãng chăm sóc da, nước hoa Sol de Janeiro của Mỹ cũng đã gửi đơn khiếu kiện với lý do tương tự.

Tính đến nay, hồ sơ tòa án đã ghi nhận đến hơn 1.400 doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, bao gồm những cái tên lớn như nhà bán lẻ Costco và nhà sản xuất lốp Goodyear.

Loạt động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết cho rằng các mức thuế ông Trump đưa ra là trái pháp luật. Cụ thể, với tỷ lệ biểu quyết 6-3, tòa án kết luận ông Trump đã vượt quá thẩm quyền khi sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), vốn là một đạo luật về trừng phạt, để áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

Giới luật sư thương mại nhận định sẽ còn thêm nhiều vụ kiện được đệ trình khi các doanh nghiệp tìm cách thu hồi hàng tỷ USD tiền thuế đã nộp.

Theo ước tính của các chuyên gia kinh tế thuộc Penn Wharton Budget Model, tổng số tiền thu thuế quan của Mỹ có thể thuộc diện hoàn trả lên tới 175 tỷ USD . Tuy nhiên, quy trình hoàn trả cụ thể vẫn cần được tòa cấp dưới xác định và có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trước khi có kết quả cuối cùng.

Riêng vụ kiện của L’Oréal do bộ phận L’Oréal Travel Retail Americas - đơn vị phụ trách kinh doanh sản phẩm làm đẹp tại các cửa hàng miễn thuế và điểm bán liên quan đến du lịch - đứng tên đệ trình. Trong hồ sơ gửi tòa, L’Oréal, Dyson, Bausch + Lomb và Sol de Janeiro cho biết họ là đơn vị đứng tên nhập khẩu đối với các lô hàng chịu thuế theo IEEPA. L’Oréal hiện không công bố số tiền cụ thể đã yêu cầu hoàn trả.

Tương tự các vụ kiện khác, đơn kiện nêu bị đơn gồm Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), Ủy viên Rodney Scott và chính phủ Mỹ.

Trước các vụ kiện liên tiếp từ phía doanh nghiệp, hiện CBP và Nhà Trắng đều chưa lên tiếng phản hồi.