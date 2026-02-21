Ông Trump phát tín hiệu không hoàn 175 tỷ USD thuế

Sau phán quyết của Tòa Tối cao Mỹ, ông Trump cho thấy không có ý định hoàn trả số thuế đã thu, đẩy tranh chấp pháp lý với doanh nghiệp lên cao trào.

Ngày 20/2, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng sau khi Tòa Tối cao ra phán quyết việc ông Trump áp thuế quan diện rộng là trái luật, ông Trump bày tỏ sự không hài lòng với quyết định này và cho rằng vấn đề hoàn thuế, nếu có, sẽ còn phải được giải quyết qua nhiều vòng kiện tụng kéo dài.

Ông không đưa ra cam kết rõ ràng về việc hoàn trả các khoản tiền mà doanh nghiệp đã nộp.

Kênh truyền hình Al Jazeera dẫn lại phát biểu của ông Trump trong video họp báo, cho biết Tổng thống Mỹ “ngụ ý không có kế hoạch hoàn lại” số tiền thuế đã thu trước đây. Nội dung bản tin cho thấy ông Trump nhấn mạnh việc chính quyền sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ pháp lý khác để duy trì nguồn thu thuế quan, thay vì tập trung vào hoàn trả.

Ông Trump ám chỉ không hoàn thuế sau phán quyết Tòa Tối cao Chỉ trích Tòa án Tối cao vì bác bỏ các mức thuế quan được tuyên bố trong "Ngày Chiến thắng", ông Trump phát tín hiệu không có kế hoạch hoàn trả khoản thuế đã thu, mở ra nguy cơ tranh chấp pháp lý kéo dài.

Trong khi đó, tờ New York Post dẫn lời ông Trump cho rằng yêu cầu hoàn thuế từ các doanh nghiệp là vấn đề “phải được xử lý tại tòa án trong nhiều năm tới”.

“Tôi đoán vụ này sẽ phải kiện tụng suốt hai năm tới. Vậy là họ viết ra một phán quyết tồi tệ, đầy khiếm khuyết, hoàn toàn sai sót. Gần như thể không phải do những người thông minh viết ra vậy”, ông nói.

Khi bị gặng hỏi thêm, ông Trump nói: “Tôi vừa trả lời rồi, phải không? Tôi đã trả lời rồi. Chuyện này không cần bàn luận nữa. Nếu không, chúng ta sẽ phải ra tòa suốt năm năm tới”.

Trang tin Axios cũng cho biết ông Trump phản ứng cứng rắn sau phán quyết 6-3 của Tòa án Tối cao, đồng thời tái khẳng định quyết tâm bảo vệ chương trình thuế quan mà ông xem là công cụ then chốt để bảo vệ lợi ích thương mại Mỹ.

Phán quyết của Tòa Tối cao trước đó tuyên bố việc sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế diện rộng là vượt quá thẩm quyền. Tuy nhiên, các thẩm phán không trực tiếp đề cập việc doanh nghiệp có đương nhiên được hoàn tiền hay không, mà để vấn đề này cho tòa cấp dưới xem xét.

Theo phân tích của Bloomberg, hơn 1.500 công ty đã nộp đơn kiện liên quan tới thuế quan, chuẩn bị cho khả năng yêu cầu hoàn trả nếu tòa án xác định họ có quyền nhận lại tiền.

Ước tính số tiền có thể phải hoàn lên tới khoảng 175 tỷ USD - tương đương hơn một nửa tổng nguồn thu mà các mức thuế trước đây mang lại cho ngân sách liên bang. Đây là con số có thể gây tác động đáng kể đến cân đối tài khóa, nếu tòa án cuối cùng buộc chính phủ phải hoàn trả.