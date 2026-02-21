Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả hơn 175 tỷ USD tiền thuế quan

  • Thứ bảy, 21/2/2026 09:44 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả hơn 175 tỷ USD cho các nhà nhập khẩu sau khi Tòa án Tối cao ngày 20/2 ra phán quyết rằng các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump đơn phương áp đặt là trái pháp luật.

Theo CNBC, các khoản hoàn trả tiềm năng cho một loạt các công ty sẽ là khoản thuế quan mà chính phủ đã thu kể từ khi Tổng thống Trump áp đặt thuế mà không có sự cho phép của Quốc hội.

Ước tính khoản hoàn thuế 175 tỷ USD nói trên được đưa ra từ Mô hình Ngân sách Penn Wharton do một nhóm nghiên cứu tài chính phi đảng phái tại Đại học Pennsylvania thực hiện.

Nhiều nhà nhập khẩu hiện đã có các vụ kiện đang chờ xử lý nhằm yêu cầu hoàn lại tiền thuế, viện dẫn các phán quyết của tòa cấp dưới cho rằng các mức thuế của Tổng thống Trump là không hợp pháp.

Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20/2 không nói rằng chính phủ liên bang có thể giữ lại số tiền đã thu từ các mức thuế đó, nhưng cũng không đề cập rõ ràng đến việc hoàn trả.

Tổng thống Trump đã viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp đặt thuế quan. Ông là tổng thống đầu tiên từng sử dụng IEEPA cho mục đích này.

Thẩm phán Tòa án Tối cao Brett Kavanaugh, một trong ba thành viên bảo thủ của tòa án tối cao phản đối phán quyết hôm 20/2, đã cảnh báo về những khó khăn tiềm tàng về mặt hậu cần khi phải hoàn trả thuế quan đã thu.

Ông Kavanaugh viết trong ý kiến phản đối của mình rằng Mỹ có thể sẽ phải hoàn trả hàng tỷ USD cho các nhà nhập khẩu đã nộp thuế IEEPA, mặc dù một số nhà nhập khẩu có thể đã chuyển chi phí đó sang cho người tiêu dùng hoặc các bên khác. Ngoài ra, theo Chính phủ, các mức thuế IEEPA đã giúp thúc đẩy các thỏa thuận thương mại trị giá hàng nghìn tỷ USD, bao gồm với các nước như Trung Quốc, Anh, Nhật Bản và nhiều nước khác. Quyết định của Tòa án có thể tạo ra sự không chắc chắn đối với các thỏa thuận thương mại đó.

Nhà kinh tế học cao cấp Brian LeBlanc tại Tập đoàn dịch vụ tài chính PNC trong một bài đăng trên LinkedIn hôm 20/2 cho biết “chúng tôi ước tính” rằng các mức thuế liên quan đến IEEPA đã bị phán quyết là trái pháp luật chiếm “khoảng 60% tổng số thuế quan được ban hành cho đến nay”.

Theo nhà kinh tế học này, đó là một vấn đề lớn. Việc hoàn thuế sẽ rất phức tạp và PNC dự đoán chính quyền ông Trump sẽ thay thế phần lớn (nhưng không phải toàn bộ) nguồn thu thuế quan bị mất này.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ cho biết vào tháng 12/2025 rằng số tiền thuế quan đã thu có nguy cơ phải hoàn trả là 133,5 tỷ USD. Con số này đã tăng lên kể từ thời điểm đó do việc tiếp tục thu các khoản thuế.

TTXVN

