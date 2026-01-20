Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hơn 100 tù nhân IS vượt ngục ở Syria

  • Thứ ba, 20/1/2026 18:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sự cố vượt ngục của các tay súng IS trong bối cảnh giao tranh và tái cấu trúc quyền lực tại Syria đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về nguy cơ bất ổn và tái cực đoan hóa.

Một nhà tù ở Syria. Ảnh: Reuters.

Hơn 100 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã trốn thoát khỏi một nhà tù ở đông bắc Syria trong bối cảnh giao tranh dữ dội bùng phát, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an ninh khu vực và khả năng kiểm soát các cơ sở giam giữ phần tử cực đoan khi cục diện quyền lực tại Syria đang thay đổi nhanh chóng, theo Guardian.

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Shaddadi, nơi giam giữ các tù nhân IS, sau khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn dắt - đang chịu sức ép quân sự và chính trị lớn - đồng ý rút khỏi hai tỉnh then chốt ở đông bắc Syria theo một thỏa thuận với chính quyền Damascus. Ngay sau đó, giao tranh nổ ra và hai bên nhanh chóng đổ lỗi cho nhau về vụ vượt ngục.

Trong các đoạn video do SDF công bố, những người đàn ông bịt mặt, mặc đồ đen được cho là đã phá cửa nhà tù ở Shaddadi để giải cứu các tay súng IS. SDF tuyên bố họ mất quyền kiểm soát cơ sở này sau một cuộc tấn công mà lực lượng này cáo buộc do các nhóm vũ trang thân chính phủ Syria tiến hành, khiến hàng chục tay súng của SDF thiệt mạng hoặc bị thương.

Quân đội Syria xác nhận vụ vượt ngục vào tối muộn ngày 19/1 (giờ địa phương) và lập tức áp đặt lệnh giới nghiêm toàn diện tại Shaddadi, theo hãng thông tấn nhà nước Sana.

Tuy nhiên, Damascus bác bỏ cáo buộc tấn công nhà tù, cho rằng chính SDF phải chịu trách nhiệm về việc để tù nhân trốn thoát, đồng thời tuyên bố mở chiến dịch truy quét trên toàn thị trấn.

Theo Bộ Nội vụ Syria, khoảng 120 tù nhân IS đã bỏ trốn, trong khi SDF đưa ra con số cao hơn nhiều, lên tới 1.500 người. Nhà chức trách Syria cho biết đã bắt lại được 81 đối tượng trong các chiến dịch lục soát và truy bắt tại Shaddadi cùng các khu vực lân cận, song thừa nhận nhiều phần tử vẫn đang lẩn trốn.

Sự cố an ninh nghiêm trọng này xảy ra chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn với SDF, mở đường cho việc chấm dứt sự kiểm soát kéo dài hơn một thập niên của lực lượng người Kurd tại đông bắc Syria và củng cố quyền lực của chính quyền trung ương.

Diễn biến mới làm dấy lên câu hỏi lớn về năng lực của SDF trong việc duy trì an ninh tại các nhà tù và trại giam đang giữ hàng chục nghìn nam, nữ và trẻ em có liên quan đến IS - một vấn đề vốn đã khiến cộng đồng quốc tế lo ngại nhiều năm qua.

Không chỉ tại Shaddadi, giao tranh còn được ghi nhận bên ngoài nhà tù al-Aqtan ở Raqqa, cùng hai cơ sở giam giữ khác trong thành phố này. Các nguồn tin người Kurd cho biết một số trại giam đã bị người dân địa phương giải tán, trong khi quân đội Syria khẳng định đã tiếp cận để “bảo đảm an ninh”, bất chấp sự hiện diện của lực lượng SDF bên trong.

Hiện nay, nhiều tù nhân IS đến từ khoảng 70 quốc gia, trong đó có Anh, vẫn đang bị giam giữ tại các khu vực đông bắc Syria do người Kurd chiếm đa số, kể từ khi IS bị đánh bại về mặt lãnh thổ vào năm 2019.

Phần lớn phụ nữ và gia đình các tay súng IS bị giam tại trại al-Hawl với khoảng 26.000 người, cùng trại Roj nhỏ hơn. Khoảng 4.500 đàn ông bị giam tại các nhà tù Panorama hoặc Gweiran.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

IS IS Trung Đông vượt ngục Syria Kurd SDF

  • Nhà nước Hồi giáo (tự xưng)

    Nhà nước Hồi giáo (IS)

    Nhà nước Hồi giáo (Islamic State hay IS) là một nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan dòng Sunni. Mục tiêu tối hậu của IS là thiết lập một "vương quốc Hồi giáo" (caliphate) thống nhất toàn Trung Đông, tại đó những giá trị của đạo Hồi sẽ được khôi phục như thuở ban đầu khi nhà tiên tri Muhammad còn tại thế. Mầm mống của IS hình thành từ khi cuộc chiến tranh tại Iraq nổ ra (2003), nhưng đến năm tháng 6/2014, IS mới có tên như hiện nay sau khi Abu Bakr al-Baghdadi trở thành lãnh đạo tối cao. Trong tình trạng tự xưng và không được công nhận là một nhà nước độc lập, IS tuyên bố lãnh thổ của chúng bao gồm Iraq và Syria, với dự định tuyên bố lãnh thổ trong tương lai bao trùm cả khu vực Levant, tức cả Lebanon, Israel, Jordan, Syria, Cyprus và một phần Thổ Nhĩ Kỳ.

    Bạn có biết: IS có tên đầy đủ là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (viết tắt theo tiếng Arab là Daesh, theo tiếng Anh là ISIL), còn được biết đến với tên gọi Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (viết tắt tiếng Anh: ISIS)

    • Thủ đô tự xưng: Raqqa (thuộc Syria)
    • Ngày thành lập: 29/06/2014
    • Lãnh đạo: Abu Bakr al-Baghdadi (chưa rõ sống chết)
    • Số lượng chiến binh: từ 10.000 đến khoảng 200.000

Đọc tiếp

