Làn sóng phẫn nộ tại Hàn Quốc sau phát ngôn nhập khẩu trinh nữ Việt

Phát biểu của Chủ tịch huyện Jindo về việc “nhập khẩu phụ nữ” đã gây làn sóng phẫn nộ dữ dội tại Hàn Quốc, kéo theo phản đối của hàng loạt tổ chức xã hội và xử lý kỷ luật từ đảng cầm quyền.

Sau phát ngôn của ông Kim Hee-soo, Chủ tịch huyện Jindo (tỉnh Jeolla Nam), khi cho rằng Hàn Quốc nên “nhập khẩu phụ nữ chưa kết hôn từ các nước như Sri Lanka hoặc Việt Nam” ngày 4/2, khoảng 100 tổ chức xã hội, tổ chức phụ nữ và các nhóm bảo vệ quyền người nhập cư tại Hàn Quốc ra tuyên bố chung lên án phát ngôn của ông Kim.

Các tổ chức này cho rằng phát biểu trên mang tính phân biệt đối xử, coi phụ nữ nhập cư không phải là những cá nhân có quyền tự quyết, mà chỉ như “công cụ” để giải quyết bài toán suy giảm dân số thông qua hôn nhân và sinh con, theo Korea Times.

Tuyên bố chung cũng chỉ ra rằng phát ngôn của ông Kim phớt lờ thực tế khắc nghiệt mà nhiều phụ nữ nhập cư đang phải đối mặt, bao gồm bạo lực gia đình và bạo lực cấu trúc.

Theo số liệu của Trung tâm Tư vấn Phụ nữ Nhập cư tỉnh Jeolla Nam, số ca tư vấn liên quan đến bạo lực tại địa phương này liên tục tăng, từ 2.960 trường hợp năm 2023 lên 4.064 năm 2024 và 4.686 trường hợp trong năm 2025.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng cho biết, trong năm 2024, phụ nữ Việt Nam chiếm khoảng 25% trong tổng số 146.000 người đang cư trú tại Hàn Quốc theo diện visa kết hôn, cho thấy vai trò và sự hiện diện ngày càng lớn của cộng đồng này trong xã hội Hàn Quốc.

Tuần trước, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã gửi công hàm phản đối tới chính quyền tỉnh Jeolla Nam và huyện Jindo, nhấn mạnh những phát biểu trên đã gây tổn thương nghiêm trọng tới cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Đại sứ quán cũng nhấn mạnh cộng đồng người Việt, đặc biệt tại tỉnh Jeolla Nam, từ lâu coi khu vực này là nơi an toàn, đáng tin cậy để sinh sống và xây dựng tương lai. Trên nền tảng hơn 30 năm quan hệ hữu nghị, hợp tác và bình đẳng giữa Việt Nam - Hàn Quốc, việc tôn trọng phẩm giá và danh dự của phụ nữ cần được đặt lên hàng đầu.

“Việc thừa nhận sai lầm một cách chân thành và có hành động sửa sai cụ thể sẽ góp phần xây dựng lại niềm tin xã hội, đồng thời củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong tương lai”, tuyên bố nhấn mạnh.

Ông Kim Hee-soo và chính quyền tỉnh Jeolla Nam sau đó đã lên tiếng xin lỗi. Ông Kim thừa nhận đã sử dụng “ngôn từ không phù hợp” khi muốn nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp thể chế nhằm giải quyết vấn đề dân số, đồng thời bày tỏ “hối tiếc sâu sắc” vì gây hiểu lầm và tổn thương.

Chính quyền tỉnh Jeolla Nam cũng gửi lời xin lỗi chính thức tới Việt Nam và người dân Việt Nam, cam kết tăng cường giáo dục về quyền con người và bình đẳng giới nhằm ngăn chặn các phát ngôn mang tính phân biệt đối xử trong tương lai.

Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Đảng Dân chủ Hàn Quốc ngày 9/2 đã quyết định khai trừ ông Kim Hee-soo. Người phát ngôn đảng, ông Park Soo-hyun, cho biết quyết định được Hội đồng Tối cao thông qua với sự nhất trí tuyệt đối, do phát ngôn bị coi là xúc phạm và hạ thấp phẩm giá phụ nữ nước ngoài.