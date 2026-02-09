Ông Trump chê màn biểu diễn bom tấn là 'tệ nhất lịch sử'

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi màn trình diễn của ca sĩ Bad Bunny tại trận tranh siêu cúp Super Bowl là “một cú tát vào mặt nước Mỹ” và cho rằng “không ai hiểu anh ta đang nói gì”.

Ca sĩ Bad Bunny trình diễn trong giờ nghỉ giải lao của trận Super Bowl diễn ra tại sân vận động Levi’s ở Santa Clara, California (Mỹ) ngày 8/2. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng tiết mục biểu diễn trong giờ nghỉ giải lao của trận tranh siêu cúp bóng bầu dục Super Bowl năm nay là “tuyệt đối tệ hại, một trong những tiết mục tệ nhất từ trước đến nay”.

“Chương trình biểu diễn trong giờ nghỉ của Super Bowl là một thảm họa. Nó vô nghĩa, xúc phạm sự vĩ đại của nước Mỹ và không đại diện cho các tiêu chuẩn về thành công, sức sáng tạo hay sự xuất sắc của chúng ta. Màn “trình diễn” này chẳng khác nào một cú tát vào đất nước chúng ta, nơi đang liên tục thiết lập các tiêu chuẩn và kỷ lục mới mỗi ngày”, ông Trump viết.

Năm nay, ông Trump không trực tiếp có mặt trên sân để xem trận tranh siêu cúp Super Bowl mà theo dõi qua sóng truyền hình.

Nam ca sĩ Bad Bunny, tên thật là Benito Antonio Martínez Ocasio, đã khuấy động sân khấu tối 8/2 (giờ địa phương) với loạt ca khúc nổi tiếng nhất của mình, cùng nhiều hình ảnh mạnh mẽ và các yếu tố sân khấu mang tính biểu tượng xuyên suốt sự nghiệp âm nhạc bằng tiếng Tây Ban Nha. Nhiều ngôi sao lớn như Lady Gaga và Ricky Martin cũng xuất hiện trong tiết mục.

Trong phần trình diễn, Bad Bunny gửi đi thông điệp mang tính gắn kết, mở rộng ý nghĩa câu nói “Chúa phù hộ nước Mỹ” để bao hàm toàn bộ châu Mỹ, từ Chile đến Canada.

“Chúa phù hộ châu Mỹ, dù là Chile hay Argentina”, Bad Bunny nói, đồng thời liệt kê hơn 20 quốc gia ở Bắc và Nam Mỹ, màn hình sân khấu trình chiếu quốc kỳ của nhiều nước.

Tổng thống Trump chỉ trích cả ngôn ngữ lẫn vũ đạo của tiết mục. “Không ai hiểu nổi một từ anh ta nói”, ông viết, đồng thời cho rằng phần nhảy múa trong tiết mục là “phản cảm”, đặc biệt đối với trẻ em theo dõi chương trình trên khắp nước Mỹ và thế giới.

Những chỉ trích này không gây bất ngờ. Trước đó, ông Trump từng nói Bad Bunny là một “lựa chọn tồi tệ” cho chương trình biểu diễn của Super Bowl năm nay.

Bad Bunny hiện là một trong những nghệ sĩ được nghe nhiều nhất thế giới. Anh biểu diễn tại Super Bowl sau khi lập dấu mốc lịch sử tại lễ trao giải Grammy vừa diễn ra. Album Debí Tirar Más Fotos (I Should Have Taken More Photos) của Bad Bunny trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên giành giải Album của năm.

Tại lễ trao giải Grammy, Bad Bunny đưa ra thông điệp chính trị nhằm phản đối các hoạt động gần đây của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), trong bối cảnh chính quyền của ông Trump đẩy mạnh chiến dịch siết chặt nhập cư trên toàn quốc.

Khi bước lên nhận giải Grammy, Bad Bunny mở đầu bài phát biểu bằng câu: “Trước khi cảm ơn Chúa, tôi muốn nói: ICE, hãy rời đi! Chúng tôi không phải những kẻ man rợ, không phải động vật, không phải người ngoài hành tinh. Chúng tôi là con người và chúng tôi là người Mỹ”.

Bình luận của ông Trump về nam ca sĩ Bad Bunny là minh chứng mới nhất cho thấy Tổng thống Mỹ sẵn sàng công kích những người có ý chỉ trích chính quyền của ông.