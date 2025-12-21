Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hoạt hình 'con cáo và con thỏ' thu 200 tỷ đồng

  • Chủ nhật, 21/12/2025 15:37 (GMT+7)
  • 50 phút trước

"Zootopia 2" cán mốc 200 tỷ đồng sau khoảng ba tuần ra rạp. Với thành tích này, phim vươn lên đứng thứ 4 trong danh sách phim ngoại có doanh thu cao nhất tại Việt Nam.

Sáng 21/12, Zootopia 2 chính thức chạm mốc doanh thu 200 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam (theo thống kê từ Box Office Vietnam). Bộ phim hoạt hình của Disney mất khoảng 3 tuần để đạt được cột mốc này.

Với thành tích trên, tác phẩm vươn lên đứng thứ 4 trong danh sách những phim ngoại có doanh thu cao nhất tại Việt Nam, chỉ xếp sau ba tác phẩm gồm Avatar: The Way of Water, Avengers: Endgame Exhuma: Quật mộ trùng ma. Ngoài ra, Zootopia 2 cũng là tác phẩm hoạt hình có doanh thu cao nhất tại Việt Nam.

Riêng trong ngày 20/12, dù số suất chiếu giảm mạnh do sự xuất hiện của bom tấn Avatar 3, Zootopia 2 vẫn đứng thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu ngày với khoảng 3,5 tỷ đồng. Còn trong sáng 21/12, tác phẩm dắt túi hơn 1 tỷ đồng với gần 11.000 vé bán ra trên 818 suất chiếu.

Zootopia anh 1

Zootopia 2 vượt Minions: Sự trỗi dậy của Gru, trở thành hoạt hình có doanh thu cao nhất tại Việt Nam.

Trên bình diện quốc tế, tác phẩm cũng ghi nhận thành tích phòng vé ấn tượng với 1,1 tỷ USD sau khoảng ba tuần công chiếu. Bộ phim nhanh chóng gia nhập nhóm tác phẩm ăn khách nhất năm 2025, tiếp nối thành công của phần đầu ra mắt năm 2016.

Trong cơ cấu doanh thu, Trung Quốc thu về hơn 500 triệu USD, trở thành một trong những thị trường đóng góp lớn nhất.

Zootopia 2 đánh dấu sự trở lại của cặp cộng sự Nick Wilde và Judy Hopps sau gần một thập kỷ vắng bóng. Lần này, cả hai đã được thăng cấp làm sĩ quan chính thức, nhưng phải đối mặt với nhiệm vụ khó nhằn. Khi một con rắn lần đầu tiên bén mảng đến thành phố Zootopia trong gần 100 năm, Judy và Nick phải lên đường điều tra sự thật, cũng như vén màn bí mật về cuốn nhật ký của gia tộc Lynxley lâu đời, đứng sau sự phồn vinh của thành phố.

