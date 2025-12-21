Hoàng Nam gần như mất trắng 26 tỷ đồng

"Thế hệ kỳ tích" không thể tạo nên kỳ tích phòng vé như dự án trước đó của Hoàng Nam là "Đèn âm hồn". Phim sẽ khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu chưa đầy 1 tỷ đồng.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Thế hệ kỳ tích sau khoảng 10 ngày ra mắt mới mang về xấp xỉ 840 triệu đồng - thành tích rất thấp so với mặt bằng phim Việt năm 2025.

Bộ phim của Hoàng Nam lọt nhóm phim thua lỗ nặng nề nhất năm nay, khi kinh phí sản xuất được tiết lộ lên tới khoảng 26 tỷ đồng , chưa kể các chi phí phát hành, quảng bá...

Dù ra rạp chưa đầy 2 tuần, sức nóng của Thế hệ kỳ tích đã chạm đáy. Những ngày qua, đứa con tinh thần của Hoàng Nam bán vé ảm đạm, doanh thu tăng nhỏ giọt. Trong ngày 21/12, tác phẩm chỉ kịp dắt túi thêm 240.000 đồng, với 4 vé được bán ra. Theo quan sát, phim chỉ còn một số suất chiếu "lấp rạp" đến ngày 25/12.

Thế hệ kỳ tích khép lại hành trình phòng vé với doanh thu chưa đầy 1 tỷ đồng . Ảnh: NSX.

Thực tế, Thế hệ kỳ tích đã vấp ngã ngay từ những bước chân đầu tiên ở cuộc đua phòng vé. Mở bán suất chiếu đặc biệt từ 10/12, phim không được khán giả đón nhận tích cực. Kết thúc tuần mở màn, tác phẩm mới kịp mang về khoảng 700 triệu đồng. Ngay trong ngày đầu tiên chiếu chính thức, đạo diễn lên tiếng thừa nhận Thế hệ kỳ tích đã thất bại, là một "cú ngã đau" mà anh không biết khi nào mới vực dậy nổi.

Sau đó không lâu, Hoàng Nam thông báo tạm rời cuộc chơi điện ảnh, trở lại với công việc sáng tạo nội dung YouTube.

Trước đó, hồi đầu năm nay, đạo diễn từng khiến phòng vé Việt xôn xao với phim kinh dị Đèn âm hồn. Ở lần chạm ngõ điện ảnh, Hoàng Nam để lộ nhiều vụng về trong cách làm phim, song tác phẩm của anh vẫn thu hút đông đảo người xem trước sự ngỡ ngàng của giới quan sát. Lý do Đèn âm hồn thành công ngoài mong đợi chủ yếu tới từ 2 yếu tố: Thời điểm ra mắt thuận lợi và sự tò mò của đám đông với cái tên Hoàng Nam.

Sang đến Thế hệ kỳ tích, phim có một số ý tưởng và thông điệp tích cực đáng ghi nhận. Song, việc không có nhiều cải thiện rõ rệt về chất lượng kịch bản, diễn xuất khiến tác phẩm bị khán giả quay lưng.