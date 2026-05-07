Hồ điều tiết để xóa 'rốn ngập' TP.HCM dự kiến hoàn thành năm 2028

Mưa lớn chiều 2/5 khiến chợ Thủ Đức ngập nặng. Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án hồ điều tiết khu trung tâm thể dục nhằm chống ngập khu vực này dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Hồ điều tiết khu trung tâm thể dục Linh Tây chống ngập cho chợ Thủ Đức đang được TP.HCM triển khai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 7/5, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về tiến độ các dự án chống ngập đang triển khai trên địa bàn, đặc biệt tại "rốn ngập" chợ Thủ Đức.

Theo đại diện Sở Xây dựng thành phố, khu vực TP Thủ Đức cũ thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước do biến đổi khí hậu, lượng mưa lớn, thủy triều và đô thị hóa.

Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khác như địa hình thấp và lòng chảo gây ngập cục bộ khi mưa lớn, nhất là khu vực chợ Thủ Đức; nhiều địa điểm tại khu vực chưa có cống thoát nước hoặc chưa kết nối với mạng lưới thoát nước chung. Tốc độ đô thị hóa nhanh làm giảm diện tích thấm nước cùng tình trạng rác thải lấp cửa thu nước, cửa mương, hố ga, lấn chiếm cống thoát nước, kênh, rạch, hành lang thoát nước... cũng gây ra tình trạng ngập.

"Theo ghi nhận, trong cơn mưa lớn chiều 2/5, rác thải ùn ứ khắp nơi. Lực lượng công nhân môi trường rất vất vả để dọn dẹp rác thải bị tồn đọng, lấp các cống nước trong thời điểm trên", ông Dũng cho hay.

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM, phát biểu tại họp báo chiều 7/5. Ảnh: Thảo Liên.

Để giảm tình trạng ngập nước tại khu vực này, TP.HCM đã hoàn thành dự án nạo vét, cải tạo rạch Cầu Ngang. Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 1 thuộc dự án vệ sinh môi trường thành phố - giai đoạn 2.

Dự kiến đến tháng 9, dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức (đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư) hoàn thành; và đến tháng 12, dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng cũng được dự kiến đi vào hoạt động.

Thêm vào đó, 2 dự án xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây và cải tạo rạch Thủ Đức (từ cầu Ngang đến sông Sài Gòn) cũng đang được các đơn vị thực hiện trong giai đoạn tới.

Đối với dự án xây dựng hồ điều tiết khu trung tâm thể dục Linh Tây, UBND TP.HCM đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thực hiện. Dự án xây dựng hồ điều tiết đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.