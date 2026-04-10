TP.HCM sẽ xóa toàn bộ điểm ngập nặng vào 2030

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, mục tiêu đến năm 2030, thành phố sẽ xử lý dứt điểm toàn bộ 159 điểm ngập trên địa bàn, trong đó có 57 điểm ngập nặng; đảm bảo không tái ngập.

Đường Trần Xuân Soạn (quận 7 cũ) ngập nước bởi triều cường. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ 3 (mở rộng) và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II sáng 10/4, ông Lê Ngọc Linh, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, đã có báo cáo về tình hình và giải pháp chống ngập nước và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Hết 2027 cơ bản giải quyết tình trạng ngập nước

Hiện nay, toàn thành phố có 159 điểm ngập nước, trong đó có 57 điểm ngập nặng với mức ngập từ 30 cm trở lên, kéo dài trên 1,5 giờ, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến đời sống người dân, vệ sinh môi trường. Trong số đó, TP.HCM cũ có 34 điểm, Bình Dương cũ có 9 điểm và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 14 điểm.

Sở này tham mưu cho UBND TP.HCM trong giai đoạn 2026-2030, trọng tâm năm 2026-2027, TP.HCM phải cơ bản giải quyết tình trạng ngập nước và ưu tiên tập trung xử lý 7 khu vực ngập nước cấp bách gồm Thảo Điền, Quốc Hương (TP Thủ Đức cũ), khu vực chợ Thủ Đức, đường Dương Vân Hóa (quận 12 cũ), khu vực trung tâm thành phố, khu vực Nhà Bè, Trần Xuân Soạn (quận 7), một số địa điểm thuộc Bình Dương và khu vực phường 9 cũ tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện, TP.HCM cũ có dự án chống ngập của TP.HCM (giai đoạn 1), dù cơ bản hoàn thành nhưng chưa khép kín được vành đai bảo vệ triều cường. Do đó, người dân vẫn gặp tình trạng ngập do triều cường và biến đổi khí hậu cực đoan.

Theo ông Linh, mục tiêu đến năm 2030, TP.HCM sẽ xử lý dứt điểm toàn bộ 159 điểm ngập trên địa bàn. Lộ trình này đã được Sở xây dựng cụ thể theo từng năm, và đã trình lên UBND TP.HCM chờ ký phê duyệt thông qua.

Cụ thể, Sở đặt mục tiêu trong năm nay, thành phố hoàn thành 20 dự án để giải quyết 45 điểm ngập, bao gồm 16 điểm ngập nặng. Năm 2027, thành phố hoàn thành 54 dự án xử lý 56 điểm ngập, trong đó có 24 điểm ngập nặng. Như vậy, đến hết giai đoạn 2026-2027, Sở dự kiến giải quyết 40/57 điểm ngập nặng, cơ bản khắc phục tình trạng ngập tại khu vực trung tâm.

Năm 2028, thành phố tiếp tục hoàn thành 18 dự án để xử lý 12 điểm ngập, trong đó có 2 điểm ngập nặng. Năm 2029, thành phố xử lý tiếp 7 điểm ngập, trong đó có 3 điểm ngập nặng.

"Đến năm 2030, thành phố hoàn thành 58 dự án, giải quyết toàn bộ 39 điểm ngập còn lại, trong đó có 12 điểm ngập nặng, đảm bảo không để tái ngập", ông Linh cho hay.

Triển khai 53 dự án chống ùn tắc giao thông cấp bách

Cũng tại hội nghị, ông Linh cho biết đến năm 2025, hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố có mật độ khoảng 2,83 km/km2, trong khi tỷ lệ đất giao thông xây dựng đạt 12,8%, thấp hơn mục tiêu từ 16% đến 26% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng số phương tiện trên địa bàn lên đến gần 13 triệu, bao gồm gần 1,5 triệu ôtô và khoảng 12 triệu môtô, xe máy với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 3% đến 4%.

Trên toàn thành phố hiện có 22 điểm có nguy cơ ùn tắc và 9 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc tại các khu vực trọng điểm.

Ngã tư Hàng Xanh được xem là nút giao thông bận rộn nhất TP.HCM, thường xuyên ùn ứ, kẹt xe. Ảnh: Duy Hiệu.

Nguyên nhân gây ùn tắc được xác định trước hết do hệ thống hạ tầng khung sau sáp nhập chưa hoàn chỉnh, các dự án trọng điểm chưa hoàn thành, thiếu kết nối đồng bộ và liên kết vùng, gây áp lực lớn tại các cửa ngõ.

Song song đó, hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn chưa hình thành đầy đủ, hiện mới chỉ có một tuyến đường sắt đô thị. Hệ thống giao thông tĩnh chưa đáp ứng yêu cầu do thiếu các bãi đậu xe chuyên nghiệp, dẫn đến tình trạng chiếm dụng lòng, lề đường. Công tác tổ chức, điều hành giao thông chưa theo kịp diễn biến thực tế. Tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ xây dựng cao tầng dày đặc, đặc biệt tại khu vực trung tâm, cũng làm gia tăng áp lực giao thông.

Cơ quan tham mưu xác định nguyên nhân chủ quan chính là công tác quản lý và tổ chức giao thông của hệ thống chính trị chưa hiệu quả.

Trên cơ sở đó, thành phố định hướng triển khai đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các giải pháp phi công trình tập trung vào tổ chức phân luồng giao thông khoa học, linh hoạt, qua đó đã giúp giảm từ 15% đến 20% khả năng ùn tắc tại các tuyến chính; đồng thời cải tạo kích thước hình học các giao lộ, mở rộng làn đường, ứng dụng kỹ thuật số song sinh và dữ liệu thực để điều khiển giao thông, lắp đặt 1.316 camera AI.

Thành phố cũng tăng cường phát triển giao thông công cộng xanh và quản lý quy hoạch đô thị theo hướng đồng bộ.

Về giải pháp công trình, thành phố vừa thông qua danh mục 53 dự án cấp bách chống ùn tắc giao thông. Giai đoạn 2026-2027 trước mắt, thành phố ưu tiên hoàn thành 39/45 dự án đang triển khai để cơ bản hình thành hạ tầng khung, đường bộ bao gồm các dự án Vành đai 3, khép kín Vành đai 2, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và các trục kết nối cửa ngõ thành phố...