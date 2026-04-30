HLV thứ 11 mất việc ở Premier League mùa này

  • Thứ năm, 30/4/2026 16:54 (GMT+7)
Burnley chia tay HLV Scott Parker sau khi đội bóng rớt hạng Premier League, khép lại nhiệm kỳ nhiều cảm xúc tại sân Turf Moor.

Scott Parker buộc phải chia tay Burnley.

Burnley xác nhận đôi bên đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng dù Parker còn một năm ràng buộc. "CLB xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Scott vì sự chuyên nghiệp, tận tâm và những đóng góp trong suốt thời gian qua. Ông rời đi với sự tôn trọng và biết ơn từ toàn thể đội bóng", thông báo nêu rõ.

Sự ra đi của Parker đánh dấu đoạn kết buồn cho mối lương duyên từng rất thành công. Ở mùa 2024/25, chiến lược gia 45 tuổi đưa Burnley thăng hạng khi thiết lập chuỗi 31 trận bất bại cùng 30 trận giữ sạch lưới. Tuy nhiên, khi trở lại Premier League, Burnley không thể duy trì phong độ và sớm trả giá trước sự khắc nghiệt của giải đấu hàng đầu nước Anh.

Trước mắt, trợ lý Mike Jackson sẽ tạm thời dẫn dắt đội bóng trong 4 vòng đấu cuối cùng. Ban lãnh đạo CLB cũng khởi động kế hoạch tìm kiếm HLV trưởng mới nhằm chuẩn bị cho chiến dịch Championship 2026/27. Một trong những ứng viên nổi bật là Steven Gerrard.

Việc chia tay Parker cho thấy Burnley buộc phải đưa ra quyết định khó khăn sau thất bại ở Premier League. Dù vậy, những gì ông để lại vẫn sẽ được xem như dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử đội bóng.

Parker trở thành HLV thứ 11 mất việc ở Premier League mùa giải năm nay. Trước đó, 10 HLV bị sa thải gồm Nuno Espirito Santo (Nottingham Forest), Graham Potter (West Ham), Ange Postecoglou (Nottingham Forest), Vítor Pereira (Wolves), Enzo Maresca (Chelsea), Ruben Amorim (MU), Thomas Frank (Tottenham), Sean Dyche (Nottingham Forest), Igor Tudor (Tottenham) và Liam Rosenior (Chelsea).

Minh Nghi

