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Thể thao

HLV Na Uy chỉ trích Scotland nghiệp dư

  • Thứ ba, 9/6/2026 15:54 (GMT+7)
  • 53 phút trước

HLV Stale Solbakken không giấu được sự tức giận khi Scotland bất ngờ hủy trận đấu tập được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước ngay sát thềm World Cup 2026.

Scotland đơn phương huỷ trận tập kín.

Không khí chuẩn bị cho World Cup 2026 bất ngờ nóng lên khi HLV tuyển Na Uy, Stale Solbakken công khai chỉ trích Scotland vì quyết định hủy trận đấu tập kín chỉ ít ngày trước khi diễn ra.

Theo The Athletic, Na Uy và Scotland đã thống nhất từ nhiều tháng trước về một trận đấu tập tại bang Bắc Carolina (Mỹ). Mục đích là tạo cơ hội thi đấu cho những cầu thủ ít được sử dụng trong các trận giao hữu gần đây. Tuy nhiên, kế hoạch đổ vỡ vào phút chót khi Scotland đơn phương thông báo hủy bỏ.

Điều khiến Solbakken bức xúc không chỉ nằm ở quyết định này mà còn ở cách đối thủ truyền đạt thông tin. Nhà cầm quân người Na Uy cho biết chỉ nhận được tin sau khi đội hoàn tất buổi tập và thông qua quản lý của Scotland, thay vì cuộc gọi trực tiếp từ HLV Steve Clarke.

“Đó là điều rất bất ngờ. Tôi cho rằng cách hành xử này thiếu chuyên nghiệp. HLV trưởng nên trực tiếp liên lạc với tôi thay vì để quản lý đội bóng thông báo sau khi chúng tôi đã kết thúc buổi tập”, Solbakken phát biểu trên NRK.

Về phía Scotland, HLV Steve Clarke giải thích với BBC Radio Scotland rằng đội bóng quyết định hủy trận đấu vì lo ngại nguy cơ chấn thương. Ông cho biết một số cầu thủ gặp vấn đề thể trạng trong tuần qua và ban huấn luyện không muốn mạo hiểm trước ngày khai mạc World Cup.

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Stale Solbakken không hài lòng với cách xử lý của Scotland.

Tuy nhiên, lời giải thích này không nhận được sự đồng tình từ phía Na Uy. Solbakken tiếp tục phản bác và cho rằng những vấn đề thể lực của Scotland không phải xuất hiện đột ngột sau buổi tập gần nhất.

Brede Hangeland, điều phối viên kỹ thuật của tuyển Na Uy, cũng lên tiếng chỉ trích. Cựu trung vệ Fulham cho biết hai liên đoàn đã dành nhiều tháng để chuẩn bị cho trận đấu này, từ khâu tổ chức đến các cam kết hậu cần giữa hai đội đang đóng quân ở những địa điểm khác nhau tại Bắc Carolina.

Scotland vừa có màn chạy đà thuận lợi bằng chiến thắng 4-0 trước Bolivia hôm 7/6. Tuy nhiên, đội bóng này cũng chịu tổn thất khi tiền vệ Billy Gilmour dính chấn thương và phải rút khỏi danh sách dự World Cup 2026.

Tại vòng bảng World Cup, Scotland nằm cùng bảng C với Brazil, Haiti và Uzbekistan. Sự cố lần này khiến đội bóng của Scott McTominay nhận không ít chỉ trích ngay trước khi bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh.

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Đào Trần

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