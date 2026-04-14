HLV Mascherano chia tay Inter Miami

Khuya 14/4 (giờ Hà Nội), Javier Mascherano bất ngờ tuyên bố từ chức HLV trưởng Inter Miami bởi lý do cá nhân, khép lại nhiệm kỳ ngắn ngủi nhưng đầy dấu ấn.

Trong thông báo chính thức, Mascherano gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, nhân viên và đặc biệt các cầu thủ khi cùng ông tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Mascherano cũng tri ân người hâm mộ, khẳng định chức vô địch đầu tiên sẽ luôn là ký ức không thể quên, đồng thời tin tưởng Inter Miami sẽ tiếp tục gặt hái thành công trong tương lai.

Chủ sở hữu Jorge Mas đánh giá Mascherano là một phần không thể thiếu trong lịch sử CLB, không chỉ bởi những danh hiệu mà còn ở tinh thần cống hiến và cách ông dẫn dắt tập thể. Ban lãnh đạo cho biết tôn trọng quyết định của chiến lược gia người Argentina và chúc ông thành công trong chặng đường tiếp theo.

Ở mùa giải đầu tiên cầm quân, Mascherano đưa Inter Miami vào giai đoạn thành công nhất lịch sử. Đội bóng giành 2 danh hiệu lớn, trong đó có chức vô địch MLS Cup đầu tiên, đồng thời đăng quang ngôi đầu miền đông. Mùa giải 2025 chứng kiến Inter Miami thiết lập hàng loạt kỷ lục, ghi tổng cộng 101 bàn thắng trên mọi đấu trường, bao gồm kỷ lục 20 bàn ở vòng play-off.

Trên đấu trường quốc tế, Inter Miami tạo tiếng vang khi trở thành CLB MLS đầu tiên lọt vào vòng knock-out FIFA Club World Cup. Ở cấp khu vực, Inter Miami vào bán kết Concacaf Champions Cup và góp mặt trong trận chung kết Leagues Cup lần thứ 2 trong lịch sử. Những thành tích giúp đội bóng khẳng định vị thế tại MLS và trên bản đồ bóng đá quốc tế.

Sau khi Mascherano rời đi cùng ê-kíp huấn luyện, Guillermo Hoyos sẽ tạm thời đảm nhận vai trò HLV trưởng. Đồng thời, Giám đốc Bóng đá Alberto Marrero tiếp quản vị trí Giám đốc Thể thao, mở ra giai đoạn chuyển giao quan trọng cho Inter Miami.

Mùa này, Inter Miami khởi đầu không quá tệ với 3 chiến thắng và 3 trận hòa sau 7 vòng đấu, tạm thời đứng thứ 3 ở BXH miền đông.

