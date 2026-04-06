Messi lại gây kinh ngạc ở Mỹ

Sự xuất hiện của Lionel Messi tại Mỹ đang tạo ra cuộc cách mạng thật sự cho bộ môn bóng đá.

Messi cho thấy tầm ảnh hưởng khổng lồ. Ảnh: Reuters.

Trong nhiều năm, việc bóng đá vượt qua các môn thể thao lớn tại Mỹ từng được xem là điều viển vông. Tuy nhiên, mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng kể từ khi Messi gia nhập MLS. Những con số thống kê gần đây cho thấy sức hút khổng lồ của siêu sao người Argentina.

Trên đất Mỹ, Messi tạo nên 2 trận đấu có số khán giả lần lượt chạm mốc hơn 75.000 và 72.000 khán giả. Thành tích vượt qua cả lượng người đến sân theo dõi trận chung kết NFL (Giải bóng bầu dục Mỹ) giữa Seattle Seahawks và New England Patriots vào tháng 2/2026.

Không chỉ dừng lại ở mức độ quan tâm, Messi còn góp phần nâng tầm toàn diện cho MLS. Giải đấu này phá kỷ lục về tổng lượng khán giả trong một mùa giải, đạt mốc 11 triệu người, đồng thời thiết lập kỷ lục mới về lượng khán giả trung bình mỗi trận (vượt 23.000 người).

Messi đang là ngôi sao số một ở MLS. Ảnh: Reuters.

Mới đây, Inter Miami cũng khánh thành sân vận động hiện đại mang tên NU. Sân đấu nhanh chóng được lấp kín với gần 27.000 chỗ ngồi. Đặc biệt, một khán đài riêng mang tên Messi được xây dựng, cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của siêu sao người Argentina.

Khu vực VIP của sân với sức chứa 5.000 người trở thành điểm đến xa xỉ bậc nhất tại Bắc Mỹ, với giá vé lên tới 500.000 euro ngay trong mùa đầu tiên.

Tác động của Messi còn thể hiện rõ rệt về mặt kinh tế. Doanh thu của MLS tăng khoảng 10% kể từ khi anh gia nhập. Đáng chú ý, 80% nhà tài trợ hiện tại đến sau thời điểm siêu sao người Argentina ra mắt Inter Miami. Những gã khổng lồ như Apple và Adidas cũng đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác giá trị thương mại từ siêu sao này.

Những gì các huyền thoại như Pele, David Beckham hay Thierry Henry chưa thể làm được, giờ đây đang dần trở thành hiện thực tại MLS.

