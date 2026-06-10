HLV Kim Sang-sik xem giò tuyển Indonesia

Tối 9/6, HLV Kim Sang-sik trực tiếp có mặt tại sân Gelora Bung Karno (Jakarta) theo dõi tuyển Indonesia thi đấu ở trận giao hữu thắng Mozambique 1-0.

Hình ảnh HLV Kim Sang-sik ở Indonesia.

Sự xuất hiện của chiến lược gia người Hàn Quốc nhanh chóng thu hút sự chú ý từ truyền thông khu vực. Đây được xem là chuyến "trinh sát" quan trọng của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam khi Indonesia nằm cùng nhóm đối thủ đáng gờm tại ASEAN Cup 2026.

Trong bức ảnh do ASEAN Football đăng tải, HLV Kim xuất hiện trên khán đài sân Gelora Bung Karno với trang phục giản dị. Ông được cho là chăm chú theo dõi màn trình diễn của đội bóng xứ Vạn đảo. Động thái cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện tuyển Việt Nam trước giải đấu số một khu vực.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam đang hướng tới mục tiêu bảo vệ vị thế tại Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia cũng cho thấy tham vọng lớn khi liên tục nâng cấp lực lượng bằng dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng cùng lối chơi hiện đại.

Những năm gần đây, các cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia luôn diễn ra căng thẳng, quyết liệt và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Hai đội không chỉ cạnh tranh trên sân cỏ mà còn đại diện cho cuộc đua quyền lực của bóng đá Đông Nam Á.

Vì vậy, việc HLV Kim Sang-sik trực tiếp đến Jakarta theo dõi Indonesia thi đấu được xem là bước đi cần thiết nhằm thu thập thông tin về nhân sự, chiến thuật cũng như phong độ của đối thủ. Những ghi nhận thực tế từ trận đấu với Mozambique có thể giúp ban huấn luyện tuyển Việt Nam xây dựng phương án phù hợp cho cuộc chạm trán sắp tới.