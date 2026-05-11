Kim Sang-sik và thông điệp từ giải U14 ở Gia Lai

HLV Kim Sang-sik góp mặt tại Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 chiều 11/5, giải đấu quy tụ nhiều học viện trẻ hàng đầu Việt Nam và châu Á.

Sự xuất hiện của HLV Kim Sang-sik tại Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 cho thấy bóng đá trẻ đang được đặt ở vị trí quan trọng hơn trong kế hoạch phát triển của bóng đá Việt Nam.

Kim Sang-sik không đến Pleiku chỉ để dự khán một giải trẻ mang tính giao hữu. Việc HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trực tiếp theo dõi các cầu thủ U14 thi đấu mang nhiều ý nghĩa hơn thế.

Trong nhiều năm, bóng đá Việt Nam thường bị cuốn vào những câu chuyện thành tích ngắn hạn của đội tuyển quốc gia. Nhưng muốn duy trì thành công lâu dài, nền móng vẫn phải bắt đầu từ đào tạo trẻ. Đó là lý do Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 trở thành sự kiện đáng chú ý.

Giải đấu quy tụ 12 đội bóng trẻ trong và ngoài nước, trong đó có nhiều học viện giàu truyền thống như PVF, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội T&T hay LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Bên cạnh đó là các đại diện quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia hay Lào.

Đây không đơn thuần là sân chơi cọ xát. Việc các cầu thủ trẻ Việt Nam được thi đấu với nhiều đối thủ có nền bóng đá khác nhau từ sớm sẽ giúp họ cải thiện tư duy chơi bóng, khả năng thích nghi và bản lĩnh thi đấu. Những điều ấy khó có thể học được chỉ qua các giải trẻ trong nước.

Ngay trong ngày khai màn, các trận đấu diễn ra với tốc độ cao và nhiều bàn thắng. U14 Sông Lam Nghệ An hòa U14 Malaysia 3-3 trong màn rượt đuổi kịch tính, còn U14 PVF chia điểm 2-2 với U14 Shenzen.

Điều quan trọng hơn tỷ số nằm ở tinh thần chơi bóng của các cầu thủ trẻ. Họ dám cầm bóng, dám tranh chấp và sẵn sàng chơi với cường độ cao trước các đối thủ quốc tế. Đó cũng là điều Kim Sang-sik muốn nhìn thấy.

Từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều lần nhấn mạnh vai trò của nền tảng thể lực, tốc độ và tính hiện đại trong cách chơi. Muốn đáp ứng điều đó, bóng đá Việt Nam không thể chỉ chờ vào một vài lứa cầu thủ tài năng xuất hiện theo chu kỳ.

Nền bóng đá mạnh phải có hệ thống đào tạo trẻ ổn định và môi trường cạnh tranh liên tục. Festival U14 quốc tế tại Gia Lai có thể chưa phải giải đấu lớn, nhưng nó phản ánh một hướng đi đáng chú ý. Các CLB, địa phương và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đang cố gắng tạo ra thêm nhiều sân chơi chất lượng cho cầu thủ trẻ.

Và việc Kim Sang-sik xuất hiện trên khán đài Pleiku cũng giống một thông điệp rõ ràng: hành trình của đội tuyển Việt Nam trong tương lai phải bắt đầu từ những giải đấu như thế này.