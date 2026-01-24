Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Kim: 'Cao Văn Bình chịu rất nhiều áp lực'

  • Thứ bảy, 24/1/2026 07:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Kim Sang-sik tiết lộ thủ môn Cao Văn Bình gặp áp lực ở chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026.

Cao Văn Bình chơi hay và trở thành người hùng của U23 Việt Nam.

HLV Kim cho hay: "Văn Bình chịu rất nhiều áp lực, thậm chí khá căng thẳng và vất vả, nhưng vẫn đứng vững và đóng góp quan trọng vào chiến thắng. Như chính Văn Bình chia sẻ, nhờ sự hướng dẫn của HLV thủ môn Lee Won-jae và những chỉ đạo kịp thời từ ban huấn luyện, cậu ấy phát huy được khả năng của mình".

Trước U23 Hàn Quốc, hàng thủ U23 Việt Nam phải chống đỡ sức ép liên tục từ đối thủ giàu thể lực và tốc độ. Giữa thế trận ấy, Cao Văn Bình nổi lên như điểm tựa vững chắc, giúp đội bóng áo đỏ đứng vững cho đến loạt đấu súng cân não. Trên chấm 11 m, thủ thành trẻ cản phá cú đá quyết định của U23 Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam thắng 7-6.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận cho Cao Văn Bình. Soccerway chấm Văn Bình 8,9 điểm - cao nhất trên sân. Trong 120 phút thi đấu, thủ thành cao 1,83 m thực hiện tới 10 pha cứu thua, với nhiều tình huống phản xạ xuất sắc ở cự ly gần.

Không chỉ phản xạ xuất sắc, Văn Bình còn cho thấy sự toàn diện trong lối chơi, từ phát bóng, không chiến đến tham gia tranh chấp, khẳng định hình ảnh một người hùng thầm lặng trong chiến thắng của U23 Việt Nam.

Cao Văn Bình không phải gương mặt xa lạ khi từng cùng tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm 2025.

Lạ lùng U23 Việt Nam

Bóng đá không phải lúc nào cũng đứng về phía kẻ áp đảo thế trận. Đôi khi, nó thưởng công cho những đội biết chịu đựng, kiên nhẫn và lạnh lùng đúng lúc, như cách U23 Việt Nam hạ U23 Hàn Quốc 7-6 sau loạt luân lưu.

2 giờ trước

HLV Kim Sang-sik: 'U23 Việt Nam thi đấu quả cảm'

Rạng sáng 24/1, HLV Kim Sang-sik nói về tình huống Đình Bắc bị đuổi và tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam sau trận cầu căng thẳng với U23 Hàn Quốc.

6 giờ trước

HLV U23 Hàn Quốc nói gì khi thua U23 Việt Nam?

Rạng sáng 24/1, HLV Lee Min-sung không giấu được sự thất vọng sau thất bại trước U23 Việt Nam ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026.

7 giờ trước

