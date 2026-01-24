HLV Kim: 'Cao Văn Bình chịu rất nhiều áp lực'

HLV Kim Sang-sik tiết lộ thủ môn Cao Văn Bình gặp áp lực ở chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026.

Cao Văn Bình chơi hay và trở thành người hùng của U23 Việt Nam.

HLV Kim cho hay: "Văn Bình chịu rất nhiều áp lực, thậm chí khá căng thẳng và vất vả, nhưng vẫn đứng vững và đóng góp quan trọng vào chiến thắng. Như chính Văn Bình chia sẻ, nhờ sự hướng dẫn của HLV thủ môn Lee Won-jae và những chỉ đạo kịp thời từ ban huấn luyện, cậu ấy phát huy được khả năng của mình".

Trước U23 Hàn Quốc, hàng thủ U23 Việt Nam phải chống đỡ sức ép liên tục từ đối thủ giàu thể lực và tốc độ. Giữa thế trận ấy, Cao Văn Bình nổi lên như điểm tựa vững chắc, giúp đội bóng áo đỏ đứng vững cho đến loạt đấu súng cân não. Trên chấm 11 m, thủ thành trẻ cản phá cú đá quyết định của U23 Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam thắng 7-6.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận cho Cao Văn Bình. Soccerway chấm Văn Bình 8,9 điểm - cao nhất trên sân. Trong 120 phút thi đấu, thủ thành cao 1,83 m thực hiện tới 10 pha cứu thua, với nhiều tình huống phản xạ xuất sắc ở cự ly gần.

Không chỉ phản xạ xuất sắc, Văn Bình còn cho thấy sự toàn diện trong lối chơi, từ phát bóng, không chiến đến tham gia tranh chấp, khẳng định hình ảnh một người hùng thầm lặng trong chiến thắng của U23 Việt Nam.

Cao Văn Bình không phải gương mặt xa lạ khi từng cùng tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm 2025.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

