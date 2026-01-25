Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV bị sa thải vì nghe ChatGPT bắt cầu thủ thức suốt 28 tiếng

  Chủ nhật, 25/1/2026 19:37 (GMT+7)
HLV Robert Moreno bị tố phụ thuộc quá mức vào ChatGPT để đưa ra các quyết định chuyên môn, thậm chí áp đặt những giáo án phản khoa học.

Moreno quá lạm dụng AI khi làm việc ở Nga.

Nhà cầm quân 48 tuổi rời CLB FC Sochi hồi tháng 9 năm ngoái sau khởi đầu thảm họa với chỉ 1 điểm sau 7 vòng tại giải hạng Nhất Nga. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa không chỉ đến từ kết quả chuyên môn.

Cựu giám đốc Thể thao Sochi, ông Andrei Orlov, tiết lộ Moreno là tín đồ của ChatGPT và để trí tuệ nhân tạo can thiệp sâu vào công tác huấn luyện lẫn chuyển nhượng.

Trong chuyến làm khách tới Khabarovsk có điều kiện khí hậu và múi giờ đặc biệt, Moreno được cho là đã nhập toàn bộ dữ liệu chuyến đi vào ChatGPT và tuân thủ cứng nhắc các gợi ý từ AI. Ông yêu cầu toàn đội tập luyện lúc 7 giờ sáng và thức liên tục trong 28 giờ trước trận đấu.

"Bản kế hoạch cho thấy cầu thủ không được ngủ suốt 28 tiếng. Tôi đã hỏi Moreno: 'Vậy khi nào các cầu thủ nghỉ ngơi?'. Ngay cả họ cũng không hiểu vì sao phải dậy từ 5 giờ sáng để tập lúc 7 giờ", Orlov kể lại. Đáng chú ý, Moreno không tham khảo ý kiến của Oleg Kozhemyakin, vốn là cầu thủ từng thi đấu tại Khabarovsk, mà quyết định làm theo lịch trình do ChatGPT đề xuất.

ChatGPT còn được Moreno sử dụng để chọn tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng. Sau khi nhập dữ liệu 3 ứng viên vào hệ thống, AI chọn Artur Shushenachev. Sochi ký hợp đồng, nhưng tiền đạo này không ghi nổi bàn thắng nào sau 10 trận.

Theo Orlov, ChatGPT lẽ ra chỉ nên là công cụ hỗ trợ, song với Moreno, nó dần trở thành trung tâm quyền lực. Điều này khiến các trợ lý, cầu thủ nội lẫn ngoại binh đều mất niềm tin. Phong cách kiểm soát bóng cứng nhắc, thiếu hiệu quả và bỏ bê các tình huống cố định càng khiến Moreno hứng chịu chỉ trích dữ dội.

Trước đó, Moreno từng dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha trong vai trò tạm quyền năm 2019 và có thành tích tốt, nhưng cũng rời ghế HLV trưởng sau lùm xùm với Luis Enrique. Lần này, câu chuyện ChatGPT trở thành chương gây tranh cãi nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.

