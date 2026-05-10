HLV bị Real sa thải ngay khi vô địch Champions League

  • Chủ nhật, 10/5/2026 16:00 (GMT+7)
Jupp Heynckes giúp Real Madrid vô địch Champions League 1997/1998 để kết thúc cơn khát danh hiệu châu lục kéo dài 32 năm nhưng lập tức bị sa thải.

Heynckes từng rơi vào hoàn cảnh của Arbeloa tại chính Real Madrid lúc này.

Mùa giải 1997/98, Heynckes cùng Real Madrid vô địch Champions League sau chiến thắng 1-0 trước Juventus ở chung kết. Đó là khoảnh khắc "La Septima" mang ý nghĩa lịch sử với sân Bernabeu, là chiếc cúp Champions League đầu tiên của Real Madrid sau 32 năm chờ đợi.

Tuy nhiên, thành tích của Real Madrid khá nghèo nàn tại La Liga khi chỉ xếp thứ 4 và bị Barcelona bỏ xa trong cuộc đua vô địch. Với ban lãnh đạo Real Madrid thời điểm đó, một Champions League không đủ che lấp sự hỗn loạn trong phòng thay đồ kéo dài suốt mùa giải.

Nội bộ Real Madrid với những cái tên như Suker, Seedorf, Carlos, Raul Gonzalez, Fernando Hierro được đánh giá cao. Song, sự vô kỷ luật, tự do thoải mái chống đối ban huấn luyện và công khai nói xấu nhau trước báo giới là những gì mà người ta nhớ về tập thể này.

Và một HLV nổi tiếng ôn hòa như Heynckes không thể quản lý được những cái tôi quá lớn. Dù cho bỏ qua tất cả để khơi dậy tinh thần chiến đấu của tập thể và lên ngôi tại Champions League, Heynckes bị sa thải chỉ 8 ngày sau đó.

Gần 30 năm trôi qua, câu chuyện được nhắc lại giữa lúc nội bộ Real Madrid tiếp tục xuất hiện nhiều vấn đề. Truyền thông Tây Ban Nha những ngày qua liên tục nói về căng thẳng trong phòng thay đồ, các vụ rò rỉ thông tin và mối quan hệ thiếu ổn định giữa cầu thủ với ban huấn luyện.

Real Madrid luôn là nơi chiến thắng nhưng chưa chắc mang lại sự yên ổn. Và Heynckes hiểu điều đó sớm hơn bất kỳ ai. Lịch sử đang lặp lại và lần này mọi thứ có lẽ đi quá giới hạn khi mùa giải 2025/26 này, Real coi như chẳng có danh hiệu nào bám víu vào.

Thái Viên

