HLV Amorim hiện tại

  Thứ bảy, 28/3/2026 05:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ruben Amorim xuất hiện tại Lisbon trong trạng thái thoải mái, cho thấy ông chưa vội trở lại bóng đá sau khi rời Manchester United.

Amorim (ngoài cùng bên trái) nở nụ cười rạng rỡ khi chơi padel.

Gần 3 tháng sau khi bị MU sa thải, Amorim được bắt gặp chơi môn thể thao padel cùng Hugo Viana tại một trung tâm thể thao ở Lisbon. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi Viana hiện là Giám đốc Thể thao của Man City.

Dù đội bóng cũ khởi sắc, Amorim không tỏ ra bận tâm. Ông xuất hiện với nụ cười thoải mái bên cạnh Viana. Hai người có mối quan hệ thân thiết từ thời còn thi đấu tại Braga, trước khi tái hợp tại Sporting Lisbon.

Tại Sporting, Amorim và Viana giành tổng cộng 5 danh hiệu, bao gồm 2 chức vô địch quốc gia. Sau đó, Viana chuyển sang Man City và tham gia vào quá trình tái thiết đội bóng dưới thời Pep Guardiola.

Trước đó, Amorim cũng từng gây chú ý khi xuất hiện tại Qatar Open để theo dõi tennis. Những lần lộ diện hiếm hoi cho thấy Amorim tận hưởng quãng nghỉ, sau giai đoạn áp lực tại MU. Dù được liên hệ với một số vị trí, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chưa sẵn sàng tái xuất. Với Amorim, thời điểm này là nghỉ ngơi, thay vì vội vàng bước vào thử thách mới.

Đáng chú ý, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hoàn toàn giữ im lặng kể từ khi rời Old Trafford hồi tháng 1, khép lại 14 tháng không thành công. Sau đó, "Quỷ đỏ" chuyển sang giai đoạn mới với Michael Carrick và nhanh chóng cải thiện kết quả.

Quyết định đúng nhất của Amorim ở MU

Nhiều ý kiến từ CĐV cho rằng việc Ruben Amorim để Garnacho rời Manchester United có thể là lựa chọn đúng đắn nhất trong thời gian ông làm việc ở sân Old Trafford.

11:10 22/3/2026

Benfica châm ngòi tranh cãi về Amorim

Tương lai của HLV Ruben Amorim đang gây chú ý lớn khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang nhận sự quan tâm của Benfica.

13:40 20/3/2026

HLV tay mơ thay Amorim tạo kỳ tích 'điên rồ' tại Champions League

Sporting Lisbon vừa tạo ra một kỳ tích thực sự trên sân cỏ châu Âu khi lội ngược dòng ngoạn mục hạ gục hiện tượng Bodo/Glimt 5-0 sau khi để thua 0-3 ở trận lượt đi.

10:27 18/3/2026

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

Đào Trần

Amorim Hugo Viana Braga Ruben Amorim Sporting Manchester United Lisbon Manchester City

