HLV Amorim hiện tại

Ruben Amorim xuất hiện tại Lisbon trong trạng thái thoải mái, cho thấy ông chưa vội trở lại bóng đá sau khi rời Manchester United.

Amorim (ngoài cùng bên trái) nở nụ cười rạng rỡ khi chơi padel.

Gần 3 tháng sau khi bị MU sa thải, Amorim được bắt gặp chơi môn thể thao padel cùng Hugo Viana tại một trung tâm thể thao ở Lisbon. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi Viana hiện là Giám đốc Thể thao của Man City.

Dù đội bóng cũ khởi sắc, Amorim không tỏ ra bận tâm. Ông xuất hiện với nụ cười thoải mái bên cạnh Viana. Hai người có mối quan hệ thân thiết từ thời còn thi đấu tại Braga, trước khi tái hợp tại Sporting Lisbon.

Tại Sporting, Amorim và Viana giành tổng cộng 5 danh hiệu, bao gồm 2 chức vô địch quốc gia. Sau đó, Viana chuyển sang Man City và tham gia vào quá trình tái thiết đội bóng dưới thời Pep Guardiola.

Trước đó, Amorim cũng từng gây chú ý khi xuất hiện tại Qatar Open để theo dõi tennis. Những lần lộ diện hiếm hoi cho thấy Amorim tận hưởng quãng nghỉ, sau giai đoạn áp lực tại MU. Dù được liên hệ với một số vị trí, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chưa sẵn sàng tái xuất. Với Amorim, thời điểm này là nghỉ ngơi, thay vì vội vàng bước vào thử thách mới.

Đáng chú ý, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hoàn toàn giữ im lặng kể từ khi rời Old Trafford hồi tháng 1, khép lại 14 tháng không thành công. Sau đó, "Quỷ đỏ" chuyển sang giai đoạn mới với Michael Carrick và nhanh chóng cải thiện kết quả.

