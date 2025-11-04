HLV 44 tuổi đột tử khi trận đấu đang diễn ra

Bóng đá châu Âu bàng hoàng khi HLV Mladen Zizovic, thuyền trưởng CLB Radnicki 1923, bất ngờ gục ngã ngay giữa trận đấu và không qua khỏi ở tuổi 44.

HLV Mladen Zizovic qua đời chỉ sau 3 trận dẫn Radnicki 1923.

Sự cố xảy ra ở phút 22 trong trận Radnicki 1923 gặp Mladost, thuộc giải VĐQG Serbia rạng sáng 4/11. Khi trận đấu đang diễn ra căng thẳng, HLV Zizovic bất ngờ ngã quỵ bên đường biên. Các nhân viên y tế lập tức lao vào cấp cứu và đưa ông đến bệnh viện gần nhất. Dù được chăm sóc khẩn cấp, Zizovic không thể qua khỏi.

Ban đầu, trọng tài cho tạm dừng trận đấu khi HLV Zizovic được đưa đi, nhưng chỉ ít phút sau, tin dữ ập đến. Cầu thủ hai đội òa khóc, nhiều người gục xuống sân không tin vào tai mình. Trận đấu bị hủy ngay lập tức trong bầu không khí tang thương bao trùm khắp sân Lucani.

Ông Zizovic được bổ nhiệm dẫn dắt Radnicki 1923 hôm 23/10, và đây là trận thứ 3 trên cương vị HLV trưởng. Trước đó, ông từng là tuyển thủ Bosnia, được biết đến với phong cách điềm tĩnh và tình yêu mãnh liệt dành cho bóng đá. Zizovic ra đi để lại 3 người con, cùng niềm tiếc thương vô hạn trong lòng giới túc cầu khu vực Balkan.

Liên đoàn Bóng đá Serbia (FSS) thông báo: "Chúng tôi bàng hoàng và đau buồn khi nhận tin HLV Mladen Zizovic của FK Radnicki 1923 đột ngột qua đời trong trận đấu với Mladost tại giải Super Liga Serbia. Sự ra đi đột ngột của ông là mất mát to lớn với toàn bộ cộng đồng bóng đá. Liên đoàn xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Zizovic, CLB Radnicki 1923 và tất cả người yêu mến ông. Yên nghỉ, Mladen, tình yêu bóng đá và di sản của ông sẽ còn mãi".

Sự ra đi của Zizovic là cú sốc lớn với bóng đá Serbia, đồng thời là lời nhắc đau đớn rằng sau những vinh quang trên sân cỏ, sức khỏe con người vẫn mong manh hơn tất cả.