Hai tuyển thủ HLE đạt thành tích Faker cũng chưa chạm đến

Đánh bại BLG với tỷ số 3-2 trong trận Chung kết tổng MSI 2026, Hanwha Life Esports đã đưa Zeus và Zeka trở thành những tuyển thủ đầu tiên thâu tóm mọi danh hiệu quốc tế.

HLE chinh phục vinh quang từ nhánh thua. Ảnh: LoLEsports.

Chiều ngày 12/7, trận Chung kết tổng giải đấu Mid-Season Invitational (MSI) 2026 đã chính thức khởi tranh. Đây là màn tái đấu đầy duyên nợ giữa đại diện Hàn Quốc Hanwha Life Esports (HLE) và đương kim vô địch Trung Quốc Bilibili Gaming (BLG). Trước đó tại nhánh thắng, chính BLG đã đẩy "nhà Cam" xuống nhánh thua bằng chiến thắng áp đảo 3-1.

Để trở lại trận đấu cuối cùng này, đại diện Hàn Quốc đã phải trải qua một hành trình gian nan. Họ lội ngược dòng vất vả 3-2 trước đối thủ LYON ở trận Chung kết nhánh thua. Sự kiên cường từ nhánh thua đã giúp HLE phục hận ngọt ngào trong trận tái đấu quyết định.

Chiến thắng này mang lại ý nghĩa to lớn cho nền LMHT Hàn Quốc. Kết quả giúp khu vực LCK san bằng kỷ lục 5 lần vô địch MSI của đại diện đại kình địch LPL (Trung Quốc). Đặc biệt, hai ngôi sao Choi “Zeus” Woo-je và Kim “Zeka” Gun-woo đã chính thức đi vào lịch sử trò chơi. Họ trở thành những tuyển thủ đầu tiên thâu tóm trọn vẹn bộ ba danh hiệu quốc tế lớn nhất. Bộ sưu tập của họ bao gồm: First Stand, MSI và Chung kết Thế giới (Worlds).

Zeus và Zeka ghi tên mình vào ngôi đền huyền thoại. Ảnh: DailyEsports.

Nhìn lại lịch sử, Zeka từng đăng quang Worlds 2022 cùng DRX. Sau đó, anh liên tiếp vô địch First Stand 2025 và MSI 2026 dưới màu áo HLE. Trong khi đó, Zeus cũng có hai chức vô địch Worlds vào các năm 2023 và 2024 cùng T1. Chuyển sang HLE, tuyển thủ đường trên này hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cao quý của mình. Zeus cũng chính là chủ nhân của danh hiệu Finals MVP (FMVP) tại giải đấu lần này nhờ màn trình diễn chói sáng.

Trận Chung kết tổng đã diễn ra theo kịch bản không thể nghẹt thở hơn. Tại ván 1, HLE chủ động tấn công đường trên của Bin và sớm giành lợi thế. Dù gặp đôi chút khó khăn ở giai đoạn giữa trận, HLE vẫn lấy được Linh hồn Rồng Lửa. Họ dứt điểm ván đấu ở phút 42 sau pha giao tranh thắng lợi tại đường dưới.

BLG nhanh chóng chứng minh đẳng cấp của nhà đương kim vô địch LPL. Đội tuyển Trung Quốc thi đấu bùng nổ để gỡ hòa ở ván 2. Sang ván 3, họ tiếp tục khai thác triệt để vị trí Olaf của Zeus. Dù Gumayusi nỗ lực gánh kèo với quân bài Xayah, HLE vẫn bất lực nhìn nhà chính nổ ở phút 31. BLG vươn lên dẫn trước 2-1.

Theo quy định của giải LCK, HLE đã nắm chắc trong tay suất tham dự vòng loại trực tiếp Giải vô địch thế giới năm 2026.

Rơi vào thế chân tường, HLE đưa ra lời đáp trả mạnh mẽ ở ván 4. Zeus tỏa sáng rực rỡ với vị tướng Swain, giúp HLE hủy diệt đối thủ và đưa trận đấu về ván 5 quyết định.

Ván đấu cuối cùng diễn ra cực kỳ căng thẳng với những màn ăn miếng trả miếng liên tục. Phút 32, HLE rơi vào thế nguy kịch khi bị quét sạch ở đường giữa. Tuy nhiên, bước ngoặt vĩ đại đã xuất hiện ở phút 35. Tuyển thủ đi rừng Kanavi tỏa sáng xuất thần với quân bài Pantheon khi thực hiện pha cướp Baron thành công ngay trước mũi BLG. Lợi thế tâm lý giúp HLE quét sạch đội hình đối phương, đẩy thẳng vào nhà chính để khép lại loạt Bo5 kịch tính.

“Đây giống như một phép màu nhưng được xây dựng bằng sự kiên trì của cả tập thể”, đại diện ban huấn luyện HLE chia sẻ sau trận đấu đầy cảm xúc. Chiến thắng này không chỉ mang về chiếc cúp MSI đầu tiên cho tổ chức HLE. Nó còn giúp khu vực LCK chắc chắn có 4 suất tham dự Chung kết Thế giới 2026 vào cuối năm.