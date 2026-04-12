Hình ảnh Tiến Luật bên cặp song sinh

Thu Trang gây chú ý khi đăng tải loạt hình cùng ông xã Tiến Luật và hai nhóc tỳ đi chơi dịp cuối tuần.

Tối 12/4, trên trang cá nhân, Thu Trang chia sẻ loạt ảnh mới về cặp song sinh. Gia đình nữ diễn viên có những khoảnh khắc vui vẻ tại một khu vui chơi dành cho trẻ em. Trong loạt ảnh, Tiến Luật xuất hiện giản dị, bận bịu với việc trông coi, chăm sóc hai bé.

Hai nhóc tỳ diện đồ đôi với váy yếm họa tiết, chăm chú khi trải nghiệm trò chơi. Bài đăng của Thu Trang nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ trước tổ ấm của nữ diễn viên. Hai em bé được khen lanh lợi, đáng yêu.

Thu Trang đăng khoảnh khắc Tiến Luật bên hai nhóc tỳ. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, vợ chồng Thu Trang nhiều lần chia sẻ hình ảnh đi chơi hoặc đi làm cùng hai bé. Nữ diễn viên thường gọi là "hai tiểu cô nương", trong khi Tiến Luật ví von "Tiến Luật mini" và "Thu Trang Mini". Hôm 8/3, diễn viên Mùi Phở gây chú ý khi đăng tải loạt hình cùng chồng con đi dạo chơi trung tâm thương mại. Con trai cả Andy cũng có mặt.

Sau khi kết thúc hoạt động với chuỗi phim hồi đầu năm, Thu Trang dành thời gian chăm sóc gia đình. Năm nay, nữ diễn viên có 2 dự án phim mới. Trong đó, Ai thương ai mến mang về 28 tỷ đồng , nhiều khả năng gây lỗ cho nhà sản xuất vì Thu Trang chia sẻ đây là dự án cô đầu tư mạnh tay nhất.