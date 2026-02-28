Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh nhiều thành phố Iran bốc khói mù mịt khi Mỹ - Israel tấn công

  • Thứ bảy, 28/2/2026 16:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Các vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại nhiều thành phố ở Iran trong ngày 28/2 trước đợt không kích được Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả là "khổng lồ và kéo dài".

My Israel khong kich Iran anh 1

Trong bối cảnh cuộc không kích nhắm vào nhiều thành phố của Iran, bao gồm thủ đô Tehran, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran thay đổi thể chế, đồng thời cáo buộc chính quyền nước này đang nỗ lực khôi phục chương trình hạt nhân từng được cho là đã bị Mỹ phá hủy. Ảnh: Middle East Images.
My Israel khong kich Iran anh 2

Quân đội Mỹ và Israel đã lên kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc không kích kéo dài nhiều ngày, CNN dẫn hai nguồn tin cho biết. Ảnh: Reuters.
My Israel khong kich Iran anh 3

Tổng thống Trump mô tả chiến dịch không kích có quy mô "khổng lồ" và "kéo dài", đồng thời lưu ý rằng tồn tại khả năng một số công dân Mỹ có thể thiệt mạng trong chiến dịch không kích. Ảnh: Reuters.
My Israel khong kich Iran anh 4

Truyền thông nhà nước Iran ngày 28/2 cũng đưa tin rằng "hàng chục" tên lửa đạn đạo đã được phóng đi về hướng Israel. Hãng tin Press TV ước tính con số rơi vào khoảng "30-75" tên lửa đạn đạo. Ảnh: Reuters.
My Israel khong kich Iran anh 5

Một đoạn video được CNN đăng tải cho thấy đã phát hiện khói bốc lên từ hướng một căn cứ tình báo của Iran ở thủ đô Tehran. Ảnh: Reuters.
My Israel khong kich Iran anh 6

Một nguồn tin Israel nói với CNN rằng Tel Aviv đã chuẩn bị một chiến dịch kéo dài nhiều ngày "hoặc hơn nếu cần thiết" nhắm vào việc không kích các thành phố ở Iran. Ảnh: Reuters.
My Israel khong kich Iran anh 7

Người dân khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt không kích tại Iran tìm nơi trú ẩn. Ảnh: Reuters.
My Israel khong kich Iran anh 8

Ít nhất một người đàn ông bị thương sau khi một tòa nhà 9 tầng ở miền bắc Israel trúng đạn trong bối cảnh các tên lửa từ Iran bị đánh chặn. Nạn nhân được cho là bị mảnh văng từ tên lửa đánh chặn gây thương tích nhẹ. Ảnh: Telegram.
My Israel khong kich Iran anh 9

Sau khi Israel tấn công, Iran phóng tên lửa đáp trả. Người dân Israel di chuyển vào một hầm trú ẩn dưới lòng đất tại Haifa, miền bắc Israel, ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Khói bốc lên ở thủ đô Iran khi Israel tấn công Truyền thông nhà nước Iran (IRNA) đưa tin một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực trung tâm thủ đô Tehran, kèm theo cột khói dày đặc bốc lên từ hiện trường, trong bối cảnh Israel tuyên bố phát động một “cuộc tấn công phủ đầu" vào Iran.
Khoảnh khắc tên lửa Israel 'bay qua Iraq' để tấn công Iran Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại cảnh nhiều tên lửa bay ở tầm thấp, di chuyển qua lãnh thổ Iraq trước khi tiến vào không phận Iran ngày 28/2. Hình ảnh xuất hiện không lâu trước khi phía Iraq phát đi thông báo đóng cửa không phận.

Iran tấn công đồng loạt Israel và các căn cứ Mỹ

Quân đội Israel cho biết đã phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran đang hướng về phía lãnh thổ nước này, khiến còi báo động vang lên tại nhiều khu vực.

3 giờ trước

Việt Nam phát khuyến cáo khẩn tới cộng đồng tại Israel

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại sở tại, đề nghị nâng cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm các quy định an toàn của chính quyền địa phương.

3 giờ trước

Đại Hoàng

Mỹ Israel không kích Iran Donald Trump Israel Mỹ Trung Đông Iran Iran không kích Israel Donald Trump Tehran

