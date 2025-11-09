Hình ảnh khó tin của bóng đá Thái Lan

Hôm 8/11, trận chung kết bóng đá sinh viên 7 người tại Thái Lan chứng kiến 35.000 khán giả trên sân và gần 1 triệu người theo dõi trực tuyến.

Người hâm mộ phủ kín sân trận chung kết bóng đá sân 7 ở Thái Lan.

Theo Asean Football, khoảng 35.000 khán giả "nhuộm đỏ" sân Supachalasai, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt chưa từng có. Tiếng hò reo, các điệu nhảy cổ vũ, và sắc màu của CĐV biến sự kiện trở nên hoành tráng, vượt xa nhiều trận đấu ở Thai League hay các giải đấu ở Đông Nam Á.

Thậm chí trận chung kết còn thu hút gần 1 triệu lượt theo dõi trực tuyến trên Facebook, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của bóng đá 7 người tại xứ Chùa Vàng. Điều này cho thấy bóng đá 7 người tại Thái Lan phát triển mạnh mẽ không kém bóng đá truyền thống.

Hồi tháng 8, tuyển Thái Lan đăng quang biải bóng đá 7 người quốc tế 2025 trên đất Việt Nam với sức mạnh đáng nể. Ở chung kết, Thái Lan trình diễn lối chơi kỹ thuật, tốc độ và hiệu quả vượt trội, giành chiến thắng 5-1 trước đội chủ nhà Việt Nam. Chiến thắng là minh chứng cho sự đầu tư và phát triển bài bản của quốc gia này với sân chơi nhỏ.

Bóng đá 7 người giờ không chỉ là sân chơi sinh viên hay giải phong trào, mà dần trở thành một hiện tượng thể thao, thu hút sự quan tâm đông đảo và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ trẻ.

Từ các trận đấu quốc tế đến các giải trong nước, Thái Lan đang biến bóng đá 7 người thành một phần quan trọng trên bản đồ bóng đá khu vực.