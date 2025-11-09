MU không mua thêm người là lụn bại

Manchester United hòa 2-2 trên sân Tottenham ở vòng 11 Premier League hôm 8/11, nhưng cảm giác sau trận lại như một thất bại.

MU đang từng bước hồi sinh.

Không chỉ vì hai điểm bị đánh rơi, mà còn vì ba ca chấn thương, một HLV tức giận, và một mùa đông đầy hiểm họa đang đến gần.

Đằng sau trận hoà

Ruben Amorim hiếm khi để lộ sự thất vọng rõ ràng đến vậy. Sau tiếng còi mãn cuộc ở London, ông không nói về trọng tài, không nói về may rủi, chỉ nói về “sự thiếu dũng cảm”. Manchester United dẫn bàn, kiểm soát bóng, rồi đánh mất tất cả. “Chúng tôi cảm thấy thoải mái quá mức. Nếu dũng cảm hơn, chúng tôi có thể kết liễu trận đấu”, Amorim nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt nặng trĩu.

Những lời ấy vang lên như tiếng cảnh báo. Manchester United chơi tốt trong nửa đầu trận. Bryan Mbeumo mở tỷ số bằng pha dứt điểm khéo léo, rồi toàn đội lùi về giữ nhịp. Nhưng thứ bóng đá nửa vời ấy không thể đứng vững ở Premier League. Khi đối thủ vùng dậy, Manchester United lùi sâu theo bản năng. Amorim nhìn thấy điều đó, và ông biết, đó chính là căn bệnh cũ.

Tottenham của Thomas Frank không giỏi hơn về chiến thuật, nhưng họ có niềm tin. Mathys Tel, cầu thủ bị khán giả la ó khi vào sân, ghi bàn gỡ hòa. Richarlison nâng tỷ số lên 2-1. Cả sân nổ tung. Manchester United chỉ còn lại Matthijs De Ligt để cứu vớt một điểm trong những phút bù giờ.

De Ligt ghi bàn gỡ hoà 2-2 cho MU trước Spurs.

Một điểm ít ỏi, đổi lại là ba chấn thương. Casemiro tập tễnh rời sân. Harry Maguire ôm đùi, gương mặt nhăn nhó. Và nặng nhất là Benjamin Sesko. Tiền đạo người Slovenia vừa lấy lại cảm giác ghi bàn thì lại gục xuống, ôm đầu gối sau một pha tăng tốc. Manchester United đã hết quyền thay người, nên Sesko tập tễnh cố chơi nốt phần còn lại. Một hình ảnh khiến Amorim đứng bật dậy ở đường biên.

Sau trận, Amorim nói thẳng: “Tôi lo vì chấn thương ở đầu gối. Chúng tôi cần Ben để mạnh hơn”. Trong giọng nói ấy, không chỉ là nỗi lo cho một cầu thủ, mà còn cho cả hệ thống đang mong manh. Vì Sesko không chỉ là một tiền đạo, mà là biểu tượng cho thế hệ mà Amorim đang cố xây lại, trẻ, khỏe, và chưa sợ hãi.

Nhưng giờ, sợ hãi đang quay lại. Mùa đông sẽ rất khắc nghiệt. Khi Cúp châu Phi khởi tranh, Manchester United sẽ mất Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui gần một tháng. Đó là ba vị trí then chốt. Trong khi tuyến giữa đang thiếu người, tuyến phòng ngự chắp vá, và hàng công phụ thuộc vào những cái tên chưa thật sự ổn định. Amorim hiểu rằng, ông cần hành động trước khi bão đến.

“Chúng tôi phải kiểm tra mọi thứ. Cần xem khi kỳ chuyển nhượng mở cửa, liệu có thể cải thiện đội hình và sửa chữa những gì đã xảy ra”, Amorim nói. Một câu nói nhẹ, nhưng ẩn chứa nhiều toan tính. Manchester United sẽ phải mua người. Không chỉ để trám chỗ trống, mà để giữ khí thế. Một tiền vệ trụ vẫn nằm trong kế hoạch. Có thể là vào tháng 1 này. Có thể sớm hơn.

Amorim không giấu ý định đó. Ông biết CLB đã có bước tiến về cấu trúc và tinh thần, nhưng chưa có bản lĩnh thật sự. “Chúng tôi đang cải thiện, nhưng còn nhiều việc phải làm”, ông nói. Lời thú nhận ấy không nhằm bào chữa. Nó giống như một lời hứa, cho chính bản thân.

MU sẽ cần thêm những bản hợp đồng mới.

MU phải tăng cường nhân sự

Có một chi tiết nhỏ nhưng nói lên rất nhiều. Trong trận gặp Spurs, Amorim tiếp tục duy trì kỷ lục ấn tượng nhất của Manchester United: luôn có ít nhất một cầu thủ trưởng thành từ học viện trong danh sách thi đấu kể từ năm 1937. Cái tên lần này là Jack Fletcher. Một cầu thủ trẻ, ngồi dự bị trong một đêm khó khăn, nhưng mang theo tinh thần của 88 năm truyền thống.

“Ở CLB này, có những điều phải giữ vững. Đó là cách chúng ta cư xử và cảm nhận về CLB”, Amorim nói.

Trong thời đại bóng đá bị cuốn vào thị trường, những câu nói ấy nghe như lạc nhịp. Nhưng chính thứ “lạc nhịp” đó đang giúp Amorim được tôn trọng. Ông không muốn Manchester United chỉ là tập hợp của những bản hợp đồng lớn. Ông muốn CLB là một đội bóng có linh hồn, biết chiến đấu cho nhau, biết sợ thất bại, và biết đứng dậy.

Trận hòa trước Tottenham phơi bày những khiếm khuyết, nhưng cũng cho thấy Manchester United vẫn có thể gắn kết dù trong nghịch cảnh. Amorim không cần thêm một bài diễn văn. Ông cần những hành động, những cầu thủ dám đòi hỏi nhiều hơn từ chính mình. Và có lẽ, Amorim cũng cần một kỳ chuyển nhượng mùa đông hiệu quả, trước khi bóng đá Anh bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

Khi rời sân, Amorim nhìn xuống đường hầm, nơi Sesko tập tễnh bước đi giữa hai nhân viên y tế. Ông khẽ gật đầu. Một lời hứa âm thầm: Manchester United sẽ không gục ngã. Nhưng để giữ lời, ông cần nhiều hơn những lời nói dũng cảm. Ông cần cả một tập thể đủ mạnh mẽ để đi qua mùa đông.