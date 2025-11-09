Cú sốc với Sesko

HLV Ruben Amorim lo ngại chấn thương đầu gối nghiêm trọng của tiền đạo Benjamin Sesko sau trận hòa 2-2 của MU trước Tottenham ở vòng 11 Premier League hôm 8/11.

Sesko chấn thương ở trận hòa Tottenham. Ảnh: Reuters.

Sesko được tung vào sân ở phút 58 thay cho Matheus Cunha, nhưng chỉ thi đấu được 30 phút trước khi phải rời sân ở phút 88. Tiền đạo người Slovenia bị đau sau pha va chạm với hậu vệ Micky van de Ven bên phía Tottenham. Dù có thể tự đi ra khỏi sân sau khi được chăm sóc y tế, tình hình của anh vẫn khiến ban huấn luyện MU lo ngại.

Phát biểu sau trận, HLV Amorim nói về Sesko: “Chúng tôi cần phải kiểm tra thêm. Cậu ấy cảm thấy đau ở đầu gối, và điều đó khiến tôi rất lo. Chúng tôi nghĩ rằng cậu ấy đã gặp một vấn đề thực sự".

Khi được hỏi liệu Sesko có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn hay không, Amorim nói thêm: “Với chấn thương ở đầu gối, không ai có thể nói trước điều gì. Hiện tại, điều khiến tôi bận tâm nhất không phải là phong độ của Sesko, mà là tình trạng chấn thương này".

Chấn thương của Sesko đến vào thời điểm nhạy cảm, khi MU sắp mất thêm nhiều trụ cột do phục vụ tuyển quốc gia. Tháng tới, Amad Diallo (Bờ Biển Ngà), Noussair Mazraoui (Morocco) và Bryan Mbeumo (Cameroon) sẽ tham dự CAN 2025, khiến MU bị thiếu hụt lực lượng.

HLV Amorim thừa nhận đội bóng có thể buộc phải bổ sung nhân sự trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. "Chúng tôi đã lường trước điều đó từ mùa hè, nhưng bây giờ cần chuẩn bị thật kỹ. Khi thị trường mở cửa, nếu có cơ hội cải thiện đội hình, MU sẽ phải ra tay", Amorim chia sẻ.

Bốn bàn thắng trận Tottenham 2-2 MU Tối 8/11, Tottenham và MU tạo nên trận cầu kịch tính với tỷ số hòa 2-2 thuộc vòng 11 Premier League.