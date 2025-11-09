Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Pha thoát kèm người của De Ligt khiến Tottenham chết lặng

  • Chủ nhật, 9/11/2025 07:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trung vệ Matthijs de Ligt có pha xử lý khéo léo, mang về trận hòa 2-2 cho MU trước Tottenham ở vòng 11 Premier League hôm 8/11.

Từ quả phạt góc do Bruno Fernandes thực hiện ở phút 90+6, các cầu thủ MU đã phối hợp bài bản, mang về bàn gỡ quý giá cho De Ligt.

Cụ thể, khi bóng rời chân Bruno, hậu vệ Luke Shaw khéo léo che chắn Rodrigo Bentancur, còn Mason Mount di chuyển thông minh để tạo khoảng trống cho đồng đội và đánh lạc hướng thủ môn Guglielmo Vicario.

Tận dụng thời cơ, De Ligt nhanh nhạy thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Tottenham bằng cách lùi lại phía sau thủ thành Senne Lammens, rồi bật cao đánh đầu trong tư thế trống trải tung lưới đội chủ nhà, khiến khán đài sân Tottenham chết lặng.

De Ligt anh 1

De Ligt (4) thoát kèm người thành công trước khi ghi bàn.

Bàn thắng cho thấy sự quan sát tinh tế và khả năng bật nhảy ấn tượng của De Ligt, trung vệ đang có phong độ cao nhất MU lúc này.

Sau trận đấu, người hâm mộ MU ca ngợi phong độ xuất sắc của trung vệ người Hà Lan. Một CĐV chia sẻ: “Chúng ta cần nói nhiều hơn về De Ligt — những màn trình diễn ổn định như thế này không thể bị bỏ qua". Một người khác nói: “De Ligt đã cứu rỗi MU. Không thể biết ơn hơn nữa.”

Sofascore chấm De Ligt 7,3 điểm cho màn trình diễn trước Spurs — cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân. De Ligt ngày càng chứng minh giá trị của bản hợp đồng 50 triệu bảng, trở thành điểm tựa vững chắc nơi hàng thủ MU.

Bốn bàn thắng trận Tottenham 2-2 MU Tối 8/11, Tottenham và MU tạo nên trận cầu kịch tính với tỷ số hòa 2-2 thuộc vòng 11 Premier League.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

De Ligt Tottenham De Ligt MU Tottenham

    Đọc tiếp

    Nga mu truoc Griezmann hinh anh

    Ngả mũ trước Griezmann

    5 giờ trước 05:10 9/11/2025

    0

    Rạng sáng 9/11, lão tướng người Pháp lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Atletico Madrid trước Levante ở vòng 12 La Liga.

    Khi Casemiro roi san, MU roi tu do hinh anh

    Khi Casemiro rời sân, MU rơi tự do

    4 giờ trước 06:00 9/11/2025

    0

    Manchester United rời London với trận hòa 2-2 trước Tottenham tối 8/11, nhưng điều đọng lại không phải là bàn gỡ phút bù giờ của Matthijs de Ligt.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý