Pha thoát kèm người của De Ligt khiến Tottenham chết lặng

Trung vệ Matthijs de Ligt có pha xử lý khéo léo, mang về trận hòa 2-2 cho MU trước Tottenham ở vòng 11 Premier League hôm 8/11.

Từ quả phạt góc do Bruno Fernandes thực hiện ở phút 90+6, các cầu thủ MU đã phối hợp bài bản, mang về bàn gỡ quý giá cho De Ligt.

Cụ thể, khi bóng rời chân Bruno, hậu vệ Luke Shaw khéo léo che chắn Rodrigo Bentancur, còn Mason Mount di chuyển thông minh để tạo khoảng trống cho đồng đội và đánh lạc hướng thủ môn Guglielmo Vicario.

Tận dụng thời cơ, De Ligt nhanh nhạy thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Tottenham bằng cách lùi lại phía sau thủ thành Senne Lammens, rồi bật cao đánh đầu trong tư thế trống trải tung lưới đội chủ nhà, khiến khán đài sân Tottenham chết lặng.

De Ligt (4) thoát kèm người thành công trước khi ghi bàn.

Bàn thắng cho thấy sự quan sát tinh tế và khả năng bật nhảy ấn tượng của De Ligt, trung vệ đang có phong độ cao nhất MU lúc này.

Sau trận đấu, người hâm mộ MU ca ngợi phong độ xuất sắc của trung vệ người Hà Lan. Một CĐV chia sẻ: “Chúng ta cần nói nhiều hơn về De Ligt — những màn trình diễn ổn định như thế này không thể bị bỏ qua". Một người khác nói: “De Ligt đã cứu rỗi MU. Không thể biết ơn hơn nữa.”

Sofascore chấm De Ligt 7,3 điểm cho màn trình diễn trước Spurs — cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân. De Ligt ngày càng chứng minh giá trị của bản hợp đồng 50 triệu bảng, trở thành điểm tựa vững chắc nơi hàng thủ MU.

Bốn bàn thắng trận Tottenham 2-2 MU Tối 8/11, Tottenham và MU tạo nên trận cầu kịch tính với tỷ số hòa 2-2 thuộc vòng 11 Premier League.