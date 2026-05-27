Hình ảnh gây chú ý của Benzema

  • Thứ tư, 27/5/2026 18:08 (GMT+7)
Karim Benzema bất ngờ công khai ủng hộ Florentino Perez giữa thời điểm cuộc bầu cử Chủ tịch Real Madrid đang bước vào giai đoạn quyết định.

Benzema có mối quan hệ đặc biệt với Real Madrid.

Chỉ còn khoảng 10 ngày trước thời điểm các thành viên CLB bỏ phiếu chọn người dẫn dắt nhiệm kỳ mới. Hiện Real Madrid chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa đương kim Chủ tịch Perez và ứng viên Enrique Riquelme.

Giữa không khí vận động tranh cử sôi động, Benzema gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh chụp cùng Chủ tịch Perez trên mạng xã hội, bên cạnh danh hiệu Quả bóng vàng. Động thái được xem là thông điệp ủng hộ rõ ràng dành cho vị Chủ tịch đương nhiệm.

Benzema gia nhập Real Madrid năm 2009 dưới thời Perez và trải qua hơn một thập kỷ gắn bó đầy thăng trầm tại Bernabeu. Trong những năm đầu, tiền đạo người Pháp đối mặt với nhiều chỉ trích từ người hâm mộ, nhưng vẫn nhận được sự bảo vệ kiên định từ ban lãnh đạo.

Chính sự kiên nhẫn đó được cho là yếu tố giúp Benzema phát triển thành một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB, trước khi rời đội bóng để chuyển sang thi đấu tại Trung Đông.

Việc Benzema công khai hình ảnh ủng hộ Perez diễn ra đúng thời điểm nhạy cảm của chiến dịch tranh cử. Các huyền thoại và biểu tượng CLB được xem là yếu tố có thể tác động đến tâm lý những thành viên bỏ phiếu.

Dù không còn khoác áo Real Madrid, Benzema vẫn cho thấy mối liên kết đặc biệt với đội bóng cũ và với vị Chủ tịch từng đặt niềm tin vào anh trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Tây Ban Nha.

Benzema không thể cản bước Ronaldo

Tiền đạo Karim Benzema gia nhập Al Hilal với quyết tâm chinh phục danh hiệu Saudi Pro League, nhưng viễn cảnh này không thành sự thật.

10:39 22/5/2026

Dàn ngôi sao hưởng đãi ngộ khổng lồ ở Saudi Arabia

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema hay Riyad Mahrez là những cầu thủ được trả mức lương cao nhất tại Saudi Pro League hiện tại.

09:13 2/5/2026

Đội của Benzema sụp đổ

Rạng sáng 14/4 (giờ Hà Nội), cú đá hỏng của Karim Benzema đẩy Al Hilal rời AFC Champions League Elite theo kịch bản đầy cay đắng trước Al Sadd.

06:31 14/4/2026

Minh Nghi

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

