Hình ảnh ấn tượng trong tuần: Biến cố từ Gaza đến Mỹ

Tàu huấn luyện hải quân Mexico Cuauhtémoc được lực lượng cứu hộ bao vây sau khi va chạm với cầu Brooklyn ở New York vào thứ Bảy, ngày 17/5. Vụ va chạm khiến hai người thiệt mạng và hơn một chục người bị thương. Con tàu chở theo 277 người này được cho là đã bị "mất điện" và đâm vào gầm cầu Brooklyn khi đang trên đường tới Iceland. May mắn, cầu không bị hư hại nghiêm trọng và chỉ tạm thời đóng cửa. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: The New York Times.