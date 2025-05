Thế giới hướng về châu Âu với tân Giáo hoàng và lễ Ngày Chiến thắng

Một binh sĩ Quân đội Pakistan đứng gác tại khuôn viên Nhà thờ Hồi giáo Bilal sau khi địa điểm này bị trúng không kích từ Ấn Độ, tại Muzaffarabad - thủ phủ của khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát vào ngày 7/5. Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang trong tuần này sau khi Ấn Độ tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Phía Ấn Độ cho biết đây là hành động đáp trả vụ thảm sát khiến 26 người thiệt mạng, chủ yếu là du khách Ấn Độ, khi các tay súng tấn công một điểm du lịch nổi tiếng ở vùng núi thuộc phần Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.