Phá âm mưu đánh bom buổi diễn lịch sử của Lady Gaga tại Rio

Hai nghi phạm đã bị bắt vì âm mưu tấn công bằng bom tại buổi hòa nhạc miễn phí của Lady Gaga ở Rio, nơi thu hút hơn 2,1 triệu người và tôn vinh cộng đồng LGBTQ.

Hai người đã bị cảnh sát Brazil bắt giữ vì tình nghi lên kế hoạch đánh bom tại buổi hòa nhạc miễn phí của Lady Gaga ở bãi biển Copacabana, Rio de Janeiro (Brazil). Sự kiện thu hút hơn 2,1 triệu khán giả và được đánh giá là đêm diễn lớn nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ người Mỹ.

Theo giới chức, âm mưu này có động cơ thù ghét cộng đồng LGBTQ - nhóm khán giả trung thành lâu năm của Lady Gaga, Guardian đưa tin.

“Các nghi phạm đã công khai tuyên bố họ lên kế hoạch tấn công đêm diễn của Lady Gaga với lý do liên quan đến xu hướng tính dục”, ông Felipe Cury, đại diện cảnh sát Rio, cho biết tại cuộc họp báo ngày 4/5.

Cảnh sát trưởng Luiz Lima tiết lộ nhóm này từng lan truyền các nội dung kích động bạo lực và thù hận trên mạng xã hội nhằm “thu hút sự chú ý, gia tăng lượt tương tác, chủ yếu từ thanh thiếu niên và thậm chí cả trẻ em”.

Felipe Cury, Thư ký Cảnh sát Dân sự, phát biểu tại cuộc họp báo khi cảnh sát Brazil phá âm mưu đánh bom nhắm vào buổi hòa nhạc đông người của Lady Gaga, tại Rio de Janeiro (Brazil) ngày 4/5. Ảnh: Reuters.

Hai nghi phạm bị bắt giữ bao gồm một người đàn ông được xác định là thủ lĩnh của nhóm tại bang Rio Grande do Sul, bị cáo buộc tàng trữ vũ khí trái phép, và một thiếu niên tại thành phố Rio dính líu đến hành vi lạm dụng tình dục trẻ em.

Tuy nhiên, nhà chức trách chưa tiết lộ vai trò cụ thể của từng người trong âm mưu khủng bố này, cũng như cách họ lựa chọn buổi diễn của Lady Gaga làm mục tiêu.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này đã tuyển mộ nhiều thiếu niên để phối hợp thực hiện các vụ tấn công bằng bom tự chế và bom xăng. Bộ Tư pháp Brazil xác nhận nhóm này tiềm ẩn “nguy cơ đe dọa trật tự công cộng”.

Đáng chú ý, họ đã giả danh là “Little Monsters” - biệt danh của người hâm mộ Lady Gaga - để dụ dỗ thanh thiếu niên tham gia vào mạng lưới chứa nội dung bạo lực và tự hủy hoại bản thân.

Dù vụ bắt giữ xảy ra ngay trước đêm diễn hôm 3/5, nhà chức trách Brazil đã không công bố thông tin nhằm “tránh gây hoảng loạn” và “ngăn chặn tình trạng lan truyền thông tin sai lệch”.

Buổi biểu diễn vẫn diễn ra trọn vẹn trong không khí cuồng nhiệt với sự góp mặt của hơn 5.200 cảnh sát và binh sĩ đảm bảo an ninh. Khán giả reo hò, nhảy múa theo các ca khúc đình đám như Born This Way - bản hit từng trở thành biểu tượng của cộng đồng LGBTQ từ năm 2011.

Phía Lady Gaga cho biết cô chỉ biết về mối đe dọa này thông qua báo chí vào sáng hôm sau. Đại diện của nữ ca sĩ khẳng định: “Trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra chương trình, chúng tôi không nhận được bất kỳ cảnh báo hay thông tin nào từ cơ quan chức năng về các rủi ro an ninh”.

“Tuy nhiên, đội ngũ Lady Gaga đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng từ khâu lên kế hoạch đến thực thi chương trình và hoàn toàn tin tưởng vào các biện pháp bảo đảm an toàn đã được triển khai”, thông cáo báo chí nêu rõ.

Cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà của 15 nghi phạm tại nhiều bang khác nhau trên khắp Brazil, thu giữ điện thoại di động và các thiết bị điện tử phục vụ điều tra. Dù cơ quan chức năng nghi ngờ nhóm này định sử dụng bom tự chế cho vụ tấn công, song hiện chưa phát hiện bất kỳ vật liệu nổ nào trong các cuộc khám xét.

Một trong các nghi phạm bị khám xét nhà tại thành phố Macaé, gần Rio, được cho là có “động cơ tôn giáo cực đoan” và tuyên bố Lady Gaga là “người theo chủ nghĩa Satan”.