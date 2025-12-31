Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Trung Quốc bầu hòa thượng mới sau bê bối 'sư CEO' Thiếu Lâm Tự

  • Thứ tư, 31/12/2025 07:41 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã thành lập Ban Giám sát trong bối cảnh Phật giáo Trung Quốc vừa trải qua bê bối liên quan đến Thiếu Lâm Tự.

Sư Thích Vĩnh Tín. Ảnh: China Daily.

Theo South China Morning Post, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 diễn ra từ ngày 28 đến 29/12 tại Bắc Kinh, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã bầu Hòa thượng Thích Chính Từ, trụ trì chùa Ngũ Tổ (tỉnh Hồ Bắc), giữ chức Trưởng Ban Giám sát.

Động thái này diễn ra chưa đầy sáu tháng sau vụ bê bối của cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín. Ông bị cáo buộc biển thủ, hối lộ và vi phạm nghiêm trọng giới luật, dẫn đến việc bị điều tra và tước tư cách tu sĩ vào tháng 7. Đến tháng 11, giới chức Trung Quốc đã chính thức bắt giữ ông với tội danh chiếm đoạt công quỹ và tài sản của nhà chùa.

Ông Thích Vĩnh Tín là trụ trì chùa Thiếu Lâm từ năm 1999. Ông được mệnh danh là “nhà sư CEO” vì đã “thương mại hóa” Thiếu Lâm Tự, biến đây trở thành mô hình kinh doanh sinh lời.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hỗ Ninh không đề cập trực tiếp tới vụ việc nhưng kêu gọi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc “quản lý tôn giáo toàn diện và nghiêm ngặt”.

Theo Global Times, hòa thượng Thích Chính Từ, quê ở tỉnh Hồ Bắc, sinh năm 1971 và xuất gia năm 1983. Ông hiện là Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hồ Bắc. Ngoài ra, Đại hội cũng bầu các phó trưởng ban và thành viên của ban.

Ngoài cơ cấu ở cấp trung ương, trong những năm qua, nhiều hiệp hội Phật giáo cấp địa phương tại Trung Quốc cũng đã thành lập ban giám sát như tại Cát Lâm, Thẩm Dương (Liêu Ninh) hay Tấn Giang (Phúc Kiến), báo chí Trung Quốc cho biết.

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Trung Quốc bị bắt vì tội tham ô

Cựu trụ trì của ngôi chùa nổi tiếng nhất Trung Quốc, nơi được mệnh danh là cái nôi của võ thuật công phu, đã bị bắt giữ với cáo buộc tham ô.

17:38 16/11/2025

Trung Quốc siết quản lý sau bê bối ở Thiếu Lâm Tự

Sau khi trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín bị điều tra vì tham ô và bê bối tình dục, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường kỷ luật và giám sát hoạt động tôn giáo.

08:39 8/8/2025

Hà Thủy

thiếu lâm tự Trung Quốc thiếu lâm chùa trung quốc

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

Đọc tiếp

Thai Lan trao tra 18 tu binh Campuchia hinh anh

Thái Lan trao trả 18 tù binh Campuchia

2 giờ trước 12:40 31/12/2025

0

Hôm nay, Thái Lan đã chính thức trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị giam giữ từ tháng 7 năm nay. Đây là một phần quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn mới nhằm chấm dứt các cuộc xung đột biên giới đẫm máu.

Gia toc nha Thaksin ky vong vao so 9 may man hinh anh

Gia tộc nhà Thaksin kỳ vọng vào số 9 may mắn

3 giờ trước 11:31 31/12/2025

0

Biểu tượng số 9 tái xuất sau chuyến thăm ông Thaksin, trong bối cảnh gia tộc Shinawatra muốn kéo dài ảnh hưởng chính trị với ứng viên mới trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan sắp tới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý