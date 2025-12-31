Trung Quốc bầu hòa thượng mới sau bê bối 'sư CEO' Thiếu Lâm Tự

Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã thành lập Ban Giám sát trong bối cảnh Phật giáo Trung Quốc vừa trải qua bê bối liên quan đến Thiếu Lâm Tự.

Sư Thích Vĩnh Tín. Ảnh: China Daily.

Theo South China Morning Post, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 diễn ra từ ngày 28 đến 29/12 tại Bắc Kinh, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã bầu Hòa thượng Thích Chính Từ, trụ trì chùa Ngũ Tổ (tỉnh Hồ Bắc), giữ chức Trưởng Ban Giám sát.

Động thái này diễn ra chưa đầy sáu tháng sau vụ bê bối của cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín. Ông bị cáo buộc biển thủ, hối lộ và vi phạm nghiêm trọng giới luật, dẫn đến việc bị điều tra và tước tư cách tu sĩ vào tháng 7. Đến tháng 11, giới chức Trung Quốc đã chính thức bắt giữ ông với tội danh chiếm đoạt công quỹ và tài sản của nhà chùa.

Ông Thích Vĩnh Tín là trụ trì chùa Thiếu Lâm từ năm 1999. Ông được mệnh danh là “nhà sư CEO” vì đã “thương mại hóa” Thiếu Lâm Tự, biến đây trở thành mô hình kinh doanh sinh lời.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hỗ Ninh không đề cập trực tiếp tới vụ việc nhưng kêu gọi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc “quản lý tôn giáo toàn diện và nghiêm ngặt”.

Theo Global Times, hòa thượng Thích Chính Từ, quê ở tỉnh Hồ Bắc, sinh năm 1971 và xuất gia năm 1983. Ông hiện là Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hồ Bắc. Ngoài ra, Đại hội cũng bầu các phó trưởng ban và thành viên của ban.

Ngoài cơ cấu ở cấp trung ương, trong những năm qua, nhiều hiệp hội Phật giáo cấp địa phương tại Trung Quốc cũng đã thành lập ban giám sát như tại Cát Lâm, Thẩm Dương (Liêu Ninh) hay Tấn Giang (Phúc Kiến), báo chí Trung Quốc cho biết.