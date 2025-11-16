Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Trung Quốc bị bắt vì tội tham ô

Cựu trụ trì của ngôi chùa nổi tiếng nhất Trung Quốc, nơi được mệnh danh là cái nôi của võ thuật công phu, đã bị bắt giữ với cáo buộc tham ô.

Sư Thích Vĩnh Tín - cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự. Ảnh: Global Times

Sư Thích Vĩnh Tín - cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, bị điều tra và tước bỏ y phục từ tháng 7, với cáo buộc biển thủ quỹ dự án và tài sản của chùa.

Chính quyền tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, nơi có Thiếu Lâm Tự, vừa phê chuẩn lệnh bắt giữ sư Thích Vĩnh Tín vì "nghi ngờ biển thủ và nhận hối lộ”, cơ quan kiểm sát tỉnh cho biết trong một tuyên bố đưa ra ngày 16/11.

Sư Thích Vĩnh Tín, 60 tuổi, nhậm chức trụ trì từ năm 1999. Trong những thập kỷ sau đó, ông đã mở rộng việc đào tạo võ thuật Thiếu Lâm và văn hóa ra nước ngoài.

Ông được mệnh danh là "nhà sư CEO" vì đã thành lập hàng chục công ty ở nước ngoài, bị chỉ trích vì thương mại hóa Phật giáo quá mức.

Trước đó, ông bị các cựu tăng sĩ cáo buộc biển thủ tiền từ một công ty do chùa điều hành, sở hữu một dàn xe sang trọng và có con với nhiều phụ nữ.

Vào tháng 7, cơ quan quản lý Phật giáo Trung Quốc cho biết sẽ hủy bỏ giấy chứng nhận xuất gia của sư Thích Vĩnh Tín vì những cáo buộc vi phạm.

"Hành vi của sư Vĩnh Tín mang tính chất cực kỳ xấu xa, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của cộng đồng Phật giáo, làm tổn hại đến hình ảnh của các nhà sư", Hội Phật giáo Trung Quốc cho biết vào thời điểm đó.

Được thành lập vào năm 495 sau Công nguyên, Thiếu Lâm Tự là nơi khai sinh của Phật giáo Thiền tông và võ thuật Trung Hoa.