Trung Quốc siết quản lý sau bê bối ở Thiếu Lâm Tự

  • Thứ sáu, 8/8/2025 08:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín bị điều tra vì tham ô và bê bối tình dục, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường kỷ luật và giám sát hoạt động tôn giáo.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín. Ảnh: Ảnh: China Daily.

Giới chức Phật giáo Trung Quốc cam kết tăng cường kỷ cương và giám sát trong nội bộ tôn giáo, sau vụ bê bối nghiêm trọng liên quan đến đại sư Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, ngôi chùa được xem là cái nôi của Thiền tông và võ thuật Thiếu Lâm.

Trong tuyên bố được phát đi hôm 7/8, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc nhấn mạnh sẽ "tiếp tục thúc đẩy công cuộc quản lý tôn giáo toàn diện và nghiêm ngặt", sau khi sư Thích Vĩnh Tín chính thức bị điều tra vì cáo buộc vi phạm tài chính và đạo đức cá nhân.

Theo hiệp hội, hành vi sai trái của vị sư này đã "gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự truyền thừa lành mạnh của Phật giáo" và ông có thể phải đối mặt không chỉ với các hình phạt hình sự nghiêm khắc mà còn là hậu quả nghiệp báo nặng nề.

Sư Thích Vĩnh Tín đang bị điều tra hình sự do bị cáo buộc biển thủ ngân sách dự án và tài sản chùa. Ông cũng bị tố có quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ và có con ngoài giá thú, theo thông tin do chính Thiếu Lâm Tự công bố tháng trước.

Ngoài ra, giấy chứng nhận thụ giới của ông cũng đã bị cơ quan quản lý hủy bỏ.

Được phong tăng năm 1981, sư Thích Vĩnh Tín - người từng sở hữu bằng MBA và được mệnh danh là “nhà sư CEO” - trở thành trụ trì Thiếu Lâm Tự từ năm 1999. Kể từ đó, ông biến ngôi chùa nghìn năm tuổi tại tỉnh Hà Nam thành thương hiệu toàn cầu trị giá hàng tỷ USD, vừa quảng bá Phật giáo, vừa kinh doanh du lịch, võ thuật và văn hóa.

Ông từng là Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hà Nam và là đại biểu Nhân đại toàn quốc (quốc hội Trung Quốc) trong suốt hai thập kỷ.

Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc cảnh báo rằng nếu các nhà sư - những người gánh trọng trách hoằng dương chánh pháp - phá bỏ giới luật căn bản thì điều đó sẽ kéo theo sự suy đồi và mục ruỗng của Phật giáo nói chung.

“Việc giữ giới không chỉ là vấn đề cá nhân, mà là chuyện lớn ảnh hưởng đến hình ảnh của Phật giáo, cũng như tương lai và vận mệnh của tôn giáo này”, tuyên bố nêu rõ. “Nếu không giữ gìn giới luật, xã hội sẽ khinh miệt, thậm chí quay lưng với Phật giáo, và cuối cùng đẩy tôn giáo này đến bờ vực diệt vong”.

Tuyên bố cũng dẫn lại hội nghị công tác tôn giáo toàn quốc năm 2021 có sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự giác tuân thủ kỷ luật trong cộng đồng tôn giáo, cũng như yêu cầu “quản lý tôn giáo toàn diện và nghiêm ngặt”.

“Vụ việc nghiêm trọng của Thích Vĩnh Tín là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn thể giới Phật giáo trong nước”, Hiệp hội Phật giáo nhấn mạnh. Cơ quan này cam kết ủng hộ điều tra, rút ra bài học sâu sắc từ vụ việc, và đẩy mạnh cơ chế giám sát nội bộ để bảo đảm sự truyền thừa chân chính và lành mạnh của Phật giáo tại Trung Quốc.

Cuộc đời 'như phim' của sư trụ trì Thiếu Lâm Tự

Từng là biểu tượng sống của sự giao thoa giữa Phật giáo và toàn cầu hóa, sư trụ trì Thích Vĩnh Tín nay đối mặt với loạt cáo buộc nghiêm trọng từ biển thủ đến vi phạm giới luật.

14:06 28/7/2025

Đế chế thương mại ‘hái ra tiền’ của Thiếu Lâm Tự

Dưới sự dẫn dắt của trụ trì Thích Vĩnh Tín, chùa Thiếu Lâm - hay còn gọi là Thiếu Lâm Tự - phát triển nhiều dự án thương mại với doanh thu khủng, từ biểu diễn kungfu, sản xuất phim đến bán hàng trực tuyến.

06:26 29/7/2025

Thiếu Lâm Tự có tân trụ trì

Hòa thượng Thích Ấn Lạc được bổ nhiệm làm tân trụ trì Thiếu Lâm Tự, thay ông Thích Vĩnh Tín đang bị nhà chức trách Trung Quốc điều tra về sai phạm tài chính và đạo đức.

21:16 29/7/2025

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

