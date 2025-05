Tân Giáo hoàng Leo XIV là người Mỹ

Hồng y Robert Prevost được bầu làm nhà lãnh đạo mới của Giáo hội Công giáo, lấy tông hiệu là Leo XIV. Ông là giáo hoàng đầu tiên người Mỹ.

Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện tại ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican ngay sau khi được bầu. Ảnh: Reuters.

Chiều tối 8/5 (giờ địa phương), Hồng y Robert Francis Prevost của Mỹ đã được bầu làm Giáo hoàng thứ 267. Ông Prevost, 69 tuổi, đến từ Chicago, Illinois, là giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ.

Tân giáo hoàng lấy tông hiệu Leo XIV, xuất hiện trên ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter với tư cách là nhà lãnh đạo mới của 1,4 tỷ người Công giáo trên toàn thế giới.

Trong những lời đầu tiên trên cương vị mới, Giáo hoàng Leo XIV đã nói với đám đông tại Quảng trường Thánh Peter: “Bình an cho tất cả anh chị em”. “Đây là lời chào đầu tiên của Chúa Kitô phục sinh, người đã hy sinh mạng sống vì Thiên Chúa”, ông nói, giải thích lý do lựa chọn lời chào của mình. “Và tôi cũng muốn lời chào bình an này đi vào trái tim và gia đình chúng ta”.

Giáo hoàng Leo XIV không giấu nổi sự xúc động khi vẫy tay chào đám đông ở quảng trường bên dưới ban công. Ông cũng phát biểu, bày tỏ lòng kính trọng đối với Giáo hoàng Francis quá cố, đồng thời kêu gọi mọi người nhớ đến di sản của người tiền nhiệm.

Đám đông vỡ òa khi khói trắng bốc lên từ ống khói ở Nhà nguyện Sistine. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ngay khi tín hiệu từ Nhà nguyện Sistine được phát ra, đám đông tại quảng trường chính của Vatican vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Chuông của Vương cung thánh đường Thánh Peter cũng vang lên để chào đón tin tức một giáo hoàng mới đã được bầu.

Hồi năm 2013, Giáo hoàng Francis xuất hiện ở ban công Vương cung thánh đường Thánh Peter 45 phút sau khi khói trắng bốc lên.

Đây là lần thứ ba liên tiếp tân Giáo hoàng được bầu trong ngày thứ hai của Mật nghị Hồng y, theo CNN. Hồi năm 2005, Giáo hoàng Benedict XVI được bầu sau bốn vòng. Tám năm sau, Giáo hoàng Francis được bầu sau năm vòng.