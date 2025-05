Các cuộc gặp cấp cao định hình thế giới trong tuần qua

Lực lượng an ninh tuần tra trên đường phố Jammu, khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, vào chủ nhật, ngày 11/5. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan dường như vẫn được duy trì, bất chấp cáo buộc vi phạm từ cả hai phía. Ảnh: The New York Times.