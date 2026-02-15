Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh 3 cô gái hôn HLV Ancelotti gây sốt

  • Chủ nhật, 15/2/2026 18:40 (GMT+7)
  • 23 phút trước

HLV Carlo Ancelotti trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện đầy thoải mái tại lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro.

Hình ảnh gây chú ý của HLV Ancelotti.

Hình ảnh cựu HLV Real Madrid cùng lúc nhận nụ hôn từ 3 cô gái nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ thích thú và đùa rằng ông đang “tận hưởng cuộc sống” tại Brazil.

Nhà cầm quân 66 tuổi được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Brazil từ mùa hè năm ngoái và đang chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026. Giữa bầu không khí sôi động của Carnival, lễ hội lớn nhất năm tại Brazil, Ancelotti xuất hiện với tâm trạng thư thái. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ông ôm ba cô gái và cùng lúc nhận nụ hôn từ họ đã tạo nên cơn sốt trên nền tảng X.

“Don Carlo đang tận hưởng cuộc sống”, một CĐV bình luận. Người khác hài hước: “Giờ thì hiểu vì sao ông ấy đến Brazil”. Thậm chí có ý kiến cho rằng Ancelotti sẽ chẳng muốn rời đất nước Nam Mỹ, bất chấp những tin đồn liên hệ với chiếc ghế nóng tại châu Âu.

Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng Ancelotti tham dự lễ hội cùng vợ là bà Mariann Barrena McClay. Hai người gặp nhau khi ông còn dẫn dắt Chelsea và kết hôn từ năm 2014.

Là một trong những HLV giàu thành tích nhất lịch sử với hơn 30 danh hiệu, Ancelotti được cho là hài lòng với cuộc sống và công việc tại Brazil. Theo The Athletic, ông nhiều khả năng sẽ gia hạn hợp đồng với “Selecao” đến năm 2030, đồng nghĩa dẫn dắt đội tuyển tới hết World Cup 2030 tổ chức tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco.

Thông tin này cũng dập tắt hy vọng của MU. Đội bóng thành Manchester chia tay Ruben Amorim và đang cân nhắc HLV Ancelotti như phương án dài hạn.

MU vỡ mộng với Ancelotti

MU không còn cơ hội mời chiến lược gia kỳ cựu người Italy vào ghế nóng tại Old Trafford.

06:26 13/2/2026

Endrick đã đúng khi nghe lời Ancelotti

Sang Lyon theo lời khuyên của Ancelotti, Endrick đang chứng minh rằng thời gian thi đấu thực chất mới là chìa khóa mở cánh cửa World Cup.

05:00 6/2/2026

Dàn sao chắc suất dự World Cup ở tuyển Brazil

Huấn luyện viên trưởng tuyển Brazil, Carlo Ancelotti, tin rằng Casemiro và Matheus Cunha sẽ là những cầu thủ chắc chắn có suất đá chính tại World Cup 2026 sắp tới, miễn là họ duy trì phong độ và tránh chấn thương nghiêm trọng.

07:53 5/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

